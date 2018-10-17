2018. október 17.,
szerda, Hedvig napja

Rakétatámadás és válaszcsapás a Szentföldön

MTI, Hír TV

2018. október 17., szerda 10:13

A Gázai övezetből elindított rakéta csapódott be szerda hajnalban Izrael területén, a palesztin övezettől negyven kilométerre keletre lévő Beér-Sevában - jelentette a Jediót Ahronót című lap online változata, a ynet.
Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Egész Európát veszélyezteti a halálos betegséget okozó vírus

2

Hír TV

Öt képviselőt tiltott ki az ülésről Kövér László

3

Hír TV

Kurz beállt Merkel szövetségesei mögé

4

Hír TV

Vona megérkezett oda, ahova sosem gondolta

5

MTI

Besétált az étterembe és robbantott

6

Hír TV

Vona pártok felett álló vezetőként térhet vissza