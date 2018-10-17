Rakétatámadás és válaszcsapás a Szentföldön

2018. OKTÓBER 17., SZERDA
KILÉPETT A JOBBIKBÓL VOLNER JÁNOS, A FRAKCIÓBÓL VALÓ KIZÁRÁSA MIATT A KÉPVISELÕCSOPORTBÓL TÁVOZIK FÜLÖP ERIK ÉS APÁTI ISTVÁN IS KÖVETNI FOGJA PÉLDÁJUKAT.
VOLNER: FELÜLTEM SNEIDER TAMÁS ÍGÉRETEINEK, HOGY VÉGET VET A BALRATOLÓDÁSNAK, MERT EZT EGY VOLT SKINHEAD NYUGODTAN MEGÍGÉRHETI.
POLITOLÓGUS: FELELÕTLENÜL GAZDÁLKODOTT A JOBBIK, EMIATT NEM TUD JELÖLTEKET INDÍTANI AZ IDÕKÖZI VÁLASZTÁSOKON.
MAGYAR KÖZLÖNY: KIHIRDETTÉK A LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁRAK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KIVEZETÉSÉRÕL SZÓLÓ JOGSZABÁLYT.
A MEGLÉVÕ SZERZÕDÉSEKET NEM ÉRINTI A DÖNTÉS, AZONBAN A HATÁLYBA LÉPÉST KÖVETÕEN MEGKÖTÖTT, MEGHOSSZABBÍTOTT SZERZÕDÉSEKNÉL NEM JÁR AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS.
JOBBIK: A LAKÁS-ELÕTAKARÉKOSSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KIVEZETÉSÉVEL A KORMÁNYPÁRTOK FOLYTATJÁK A MAGYAR JÖVÕ FELZABÁLÁSÁT.
BANKSZÖVETSÉG: A MEGSZÜNTETETT LAKÁSTAKARÉK HELYETT ÚJ KONSTRUKCIÓT KELL KIALAKÍTANI, AMELYBEN AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS HOSSZÚ TÁVON MÛKÖDIK.
ÁLLAMTITKÁR: A KORMÁNY KÉSZ TISZTÁZNI MAGÁT A VÁDAK ALÓL A HETES CIKKES ELJÁRÁSBAN.
KOCSIS MÁTÉ: A NEMZETI ÖNRENDELKEZÉS ELLENI SÚLYOS TÁMADÁS A SARGENTINI-JELENTÉS.
A KISEBB CIVIL SZERVEZETEKNEK KÉTSZÁZEZER FORINTOS EGYSZERÛSÍTETT TÁMOGATÁST VEZET BE A NEA JÖVÕRE.
A HATÁRON TÚLI CSALÁDOKAT SEGÍTÕ CIVIL ÉS EGYHÁZI SZERVEZETEKNEK, VÁLLALKOZÓKNAK, 200 MILLIÓS KERETÖSSZEGÛ PÁLYÁZATOT HIRDET A NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG.
SZERDÁTÓL BRUTTÓ 7 FT-TAL CSÖKKENTI LITERENKÉNT A BENZIN ÉS 2 FT-TAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL.
ERDÉLYI TÁJEGYSÉGGEL BÕVÜL A SZENTENDREI SKANZEN, AHOL 124 ÉPÜLET ÉS 25-30 EZER MÛTÁRGY SEGÍTSÉGÉVEL MUTATJÁK BE ERDÉLY, A PARTIUM ÉS MOLDVA HAGYOMÁNYOS KULTÚRÁJÁT MAGYAR IDÕK.
HORST SEEHOFER: AZ EP-VÁLASZTÁS ELÕTT RENDEZNI KELL A MIGRÁCIÓ ÜGYÉT.
THERESA MAY: NEM LESZ OLYAN MEGÁLLAPODÁS, AMELY VÁMHATÁRT EMEL ÉSZAK-ÍRORSZÁG ÉS NAGY-BRITANNIA KÖZÉ A BREXIT UTÁN.
SAJÁT PÁRTJÁNAK VEZETÕJÉT, CHRISTOPHE CASTANER-T NEVEZTE KI BELÜGYMINISZTERNEK A FRANCIA ELNÖK.
TOMÁS PETRÍCEK AZ ÚJ CSEH KÜLÜGYMINISZTER MTI.
RMDSZ: ERDÉLYRÕL SZÓLÓ ANGOL NYELVÛ PORTÁLT INDÍT A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG.
TÕKÉS LÁSZLÓ: A KISEBBSÉGI KÉRDÉS RENDEZÉSE NÉLKÜL ELKÉPZELHETETLEN A TÁRSADALMI BÉKE ÉS STABILITÁS ROMÁNIÁBAN.
TÖRÖK TELEVÍZIÓ: A TÖRÖK RENDÕRSÉG SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁN AZ ÁTVIZSGÁLÁS SORÁN DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁRA UTALÓ NYOMOKAT TALÁLT.
TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTER: ANKARA NEM KAPOTT BEISMERÕ NYILATKOZATOT RIJÁDTÓL A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ ELTÛNÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEIRÕL.
AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER ÉS A SZAÚDI KORONAHERCEG EGYETÉRT A HASOGDZSI-ÜGY ALAPOS KIVIZSGÁLÁSÁBAN.
HERBERT KICKL OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER MEGERÕSÍTETTE KÉTELYEIT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁVAL KAPCSOLATBAN.
KIJEV SZERETNÉ JAVÍTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK UKRÁNNYELV-ISMERETÉT, ÉS RENDEZNÉ A HELYZETET BUDAPESTTEL.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: UKRAJNA TETTEKKEL IS BIZONYÍTSA, HOGY MEG AKARJA OLDANI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTTI HELYZETET!
LEZUHANT EGY VADÁSZREPÜLÕGÉP GYAKORLATOZÁS KÖZBEN UKRAJNÁBAN, EGY UKRÁN ÉS EGY AMERIKAI PILÓTA MEGHALT.
ROMÁN HATÁRRENDÉSZET: EMBERCSEMPÉSZETTEL GYANÚSÍTOTT IRAKI FÉRFIAK JUTTATTAK SZERBIÁBÓL ROMÁNIÁBA 14 IRÁNI ÉS IRAKI BEVÁNDORLÓT.
GÖRÖG HATÓSÁG: MINTEGY 200 MIGRÁNS JUTOTT ÁT MA TÖRÖKORSZÁGBÓL GÖRÖGORSZÁGBA.
LIBANONI HÍRÜGYNÖKSÉG: LEGALÁBB KETTEN MEGHALTAK AMIKOR RIVÁLIS CSOPORTOK ÖSSZECSAPTAK EGY LIBANONI PALESZTIN MENEKÜLTTÁBORBAN.
CSAKNEM HATVAN DZSIHADISTÁVAL VÉGEZTEK AMERIKAI LÉGICSAPÁSOK SZOMÁLIÁBAN MTI.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ TETÕSZERKEZETE BÉKÁSMEGYEREN, ÁRAMTALANÍTANI KELLETT EGY NAGYFESZÜLTSÉGÛ VEZETÉKET, EZÉRT 1400 HÁZTARTÁSBAN NINCS ÁRAM.
MEGTÁMADTAK ÉS SZEXUÁLIS CSELEKEDETRE KÉNYSZERÍTETTEK EGY FUTÓNÕT VASÁRNAP ESTE A X. KERÜLETI JÁSZBERÉNYI ÚTON.
A RENDÕRSÉG A TÁMADÓT ELFOGTA, SZEXUÁLIS ERÕSZAK ÉS SÚLYOS TESTI SÉRTÉS MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁST.
KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG.
MÁV: PÁLYAKARBANTARTÁS MIATT KEDDTÕL OKTÓBER VÉGÉIG CSAK SZÉPJUHÁSZNÉ ÉS SZÉCHENYI-HEGY ÁLLOMÁS KÖZÖTT JÁR A GYERMEKVASÚT.