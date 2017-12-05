2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Rakétarendszert tesztelnek az oroszok

Hír TV

2017. december 5., kedd 22:09

Az orosz hadsereg az ország déli részén, a Kaszpi tenger közelében folytat teszteket.

A pajzs egyszerre 40 rakétát tud megsemmisíteni, és 7 ezer méter magasan haladó célokat is eltalál. Ezt a rakétarendszert telepítették az oroszok az ország nyugat-európai határára.

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rakétarendszerOroszország

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