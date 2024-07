Rakéta csapódott be egy sportpályába a Golán-fennsíkon, több gyermek meghalt a támadásban + videó

Benjamin Netanjahu miniszterelnök, Izrael: "Izrael polgárai, Önökhöz hasonlóan én is megdöbbenve láttam a Hezbollah gyilkos támadásáról készült szörnyű fotókat. A meggyilkoltak között fiatal gyerekek is vannak, akik éppen fociztak. Mindannyiunk szíve megszakad e látvány miatt. A családok és az egész drúz közösség mellett állunk ezekben nehéz órákban, amely egyben a mi nehéz óránk is. Amióta értesültem a katasztrófáról folyamatos biztonsági konzultációkat tartok és előrehozattam az Izraelbe való visszatérésemet. Amint megérkezem, azonnal összehívom a biztonsági kabinetet. Kijelenthetem, hogy Izrael nem megy el csendben emellett. Nem fogjuk ezt figyelmen kívül hagyni”. - jelentette ki az izraeli miniszterelnök.

Your browser does not support the video tag.