Külföld

A szuper tájfun hatására több tízmillió tonnányi víz zúdult egy tajvani településre

2025. szeptember 24., szerda 07:05 | MTI
Tajvan áldozatok Ragasa szuper tájfun

Tizennégy ember meghalt Tajvan keleti részén, Hualien megyében, és 124 eltűnt, miután egy hegyi gát tava túlcsordult, és elárasztott egy települést a Ragasa tájfun idején - közölte a helyi tűzoltóság szerdán.

  • A szuper tájfun hatására több tízmillió tonnányi víz zúdult egy tajvani településre

A gát, amelyet a sziget ritkán lakott keleti részén a korábbi heves esőzések által kiváltott földcsuszamlások hoztak létre, kedd délután átszakadt, és hatalmas víztömeg öntötte el Kuangfu települést.

A Tajvant hétfő óta sújtja a Ragasa szuper tájfun külső pereme, amely most Kína déli partja és Ázsia pénzügyi központja, Hongkong felé tart.

A Központi Vészhelyzeti Műveleti Központ (CEOC) szerint a tó, amely júliusban egy tájfun után alakult ki Hualien megye hegyvidékén, kedden túlcsordult, elárasztva a környező területeket. A hatóságok szerint az érintett területeken 124 lakost továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A hét elején, hétfőn, amikor a tájfun közeledett, már több mint 8 ezer falubelit evakuáltak.

A televíziós felvételek azt mutatták, hogy az árhullám legalább egy hidat elpusztított, a lakosok pedig járművekre és épületekre másztak fel, hogy megvárják a mentőket, miközben a sáros víz elárasztotta Kuangfu települést. Az utak megsemmisültek, a vasútvonalakat víz borította el.

Tajvan különböző régiói mentőcsapatokat küldtek Hualienbe, a hadsereg pedig 340 katonát küldött segítségül. A források nem elegendőek a fogyatékossággal élők áthelyezéséhez - mondta Lamen Panaj, Hualien tartomány tanácsosa, aki hozzátette, hogy a kormány árvíz előtti evakuálási kérését nem tették kötelezővé.

A kormány adatai szerint Kuangfu lakosságának mintegy 60 százaléka a saját otthona magasabb emeletein keresett menedéket, míg a többiek többsége családtagjaihoz költözött.

A kormány becslése szerint a tó 91 millió tonna vizet tartalmazott, és mintegy 60 millió tonnát engedett ki.

Hualien vadregényes szépsége miatt Tajvan egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A tájfun mintegy 70 centiméter esőt hozott Tajvan keleti részére, de a sűrűn lakott nyugati partvidék, ahol a fontos félvezetőipar található, nem érintett.

Fotó: Emberek a Ragasa névre keresztelt tájfun nyomában kialakult felhőszakadásban Tajpejben 2025. szeptember 23-án. MTI/EPA/Ritchie B. Tongo

