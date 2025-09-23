Felkészültek a lakosok Dél-Kínában az elemi erejű viharra

Megosztás itt:

A jelentések szerint a Ragasa nevű szupertájfun várhatóan szerda reggel ér partot, erőteljes széllel és heves esőzésekkel.

Hongkongban kedd délutánra a 8-as viharjelzést adták ki, amely a harmadik legmagasabb riasztási szint.

Ennek nyomán az iskolák és számos üzlet zárva tart, miközben a tömegközlekedési eszközöket is korlátozzák, közte körülbelül 700 repülőjáratot töröltek.

A hongkongi meteorológiai szolgálat szerint a Ragasa tájfun óránként 220 kilométeres széllel is tombolhat, és szerdán hurrikánerejű széllökések, valamint akár 4-5 méteres tengerszint-emelkedés is előfordulhat. A vízszint várhatóan két méterrel emelkedik a part menti területeken - áll az előrejelzésben.

A szomszédos Makaón szintén elrendelték az iskolák bezárását, és megkezdték az evakuálási intézkedéseket.

A dél-kínai Kuangtung tartományban kedd délelőtt a legmagasabb szintű vészhelyzeti riasztást adták ki, miután a helyi meteorológiai központ szerint a szupertájfun 24 órán belül érheti el a szárazföldet Csuhaj városa és Hszüven megye között.

A tájfun korábban hétfőn áthaladt a Fülöp-szigetek északi részén, ahol Ferdinand Marcos elnök teljes riadókészültséget rendelt el, miután a vihar maximális szélsebessége elérte az óránkénti 205 kilométeres sebességet.

Fotó: Gyökerestől kidőlt fatörzset darabolnak helyiek a Ragasa névre keresztelt tájfun elvonulása után a Fülöp-szigeteki Bacarrában 2025. szeptember 23-án. MTI/EPA/Bernie Sipin Dela Cruz