Külföld

Ragadozók áldozata lett egy gondozó egy szafariparkban

2025. szeptember 11., csütörtök 07:54 | MTI
támadás Thaiföld tragédia oroszlán

Oroszlánok halálra marcangoltak egy gondozót egy thaiföldi szafariparkban - közölte szerdán a thaiföldi nemzeti parkok felügyeletét ellátó hatóság.

  • Ragadozók áldozata lett egy gondozó egy szafariparkban

A tájékoztatás szerint egy olyan dolgozó vesztette életét, aki rendszerint a ragadozók etetéséért volt felelős. A férfit hat vagy hét állat támadta meg, amint kiszállt autójából a park területén.

A park, a Safari World Bangkok Ázsia legnagyobb szabadtéri állatkertjeként reklámozza magát, amely nagyjából 1200 bátért (mintegy 12 ezer forint) szervez túrákat, olyanokat is, amelyeken a vendégek maguk etethetik az állatokat.

Egy állatkerti látogató, Tavatcsaj Kancsanarin elmondta, hogy szemtanúja volt az oroszlánok támadásának. Mint azt a helyi Thairat televíziónak elmondta, a gondozó egyedül kiszállt az autójából, és háttal megállt a ragadozóknak, amit ő furcsállott is.

"Nagyjából három percig állt ott, aztán lassan egy oroszlán közelített hozzá, majd megtámadta hátulról" - mondta, hozzátéve, hogy a gondozó nem is kiabált.

A park egyik munkatársa elmondta, hogy a szóban forgó gondozó több mint 30 éve dolgozott náluk.

Fotó:. illusztráció (shutterstock)

