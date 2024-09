Radikális balliberális, nulla politikai múlttal és tapasztalattal bíró férfi lehet az új francia miniszterelnök

A CESE elnöke az elmúlt hónapokban különböző társadalmi kérdésekben is megszólalt. Tavaly januárban az X-en (korábban Twitter) arról posztolt, hogy részt vett az (egyébként szigorúnak alig nevezhető) bevándorlási törvény elleni párizsi tüntetésen , „hogy megerősítse a köztársaság értékeihez való ragaszkodását: a szabadság, az egyenlőség és a testvériség elveit”. Egyszóval: még az enyhe szigorítást is túlzásnak tartotta.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.