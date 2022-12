Rács mögött tölti a karácsonyt az Európai Parlament volt alelnöke

Megosztás itt:

Eva Kaili a karácsonyi ünnepeket börtönben fogja tölteni, döntött csütörtök délután a belga bíróság – írta meg a Politico. A lap beszámolt róla, hogy a meghallgatást követően egy hónappal meghosszabbította a politikus előzetes letartóztatását.

Kaili ügyvédjeinek egyébként ma délutánig van lehetőségük fellebbezni a döntés ellen.

Az Európai Parlament volt alelnökének ügyvédei állítják:

védencük tagadja, hogy pénzt kapott Katartól azért, hogy befolyásolja az Európai Parlamentnek az országgal kapcsolatos döntéseit.

Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. A rendőrség közlése szerint csaknem másfél millió eurót foglaltak le a házkutatások során.

Kaili és élettársa otthonában 150 ezer eurót találtak táskába rejtve a nyomozók. Antonio Panzeri volt EP-képviselőnél pedig további 600 ezret, őt szintén letartóztatták. Továbbá csaknem 750 ezer euró volt egy bőröndben Kaili édesapjánál is, akit egy brüsszeli szállodánál fogtak el. Őt is őrizetbe vették, ám kihallgatása után egy nappal később elengedték. Kaili ügyvédei is a politikus szabadlábra helyezését kérik.