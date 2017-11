Inkább csak a kínai érdekeket szolgálja az Új selyemút program. A Budapest–Belgrád vasútvonal felújítása már meg is kezdődött a szerbiai oldalon. A magyar–horvát feszültség feloldásáért Orbán Viktor kész eladni a Mol tulajdonában lévő INA-részvényeket. Nemzetközi lapszemle.

Egyfajta Európa-pótlékként ünnepelte Kína bevásárlókörútját – ezzel a címmel számolt be a budapesti Kína–Kelet-Közép-Európa-csúcstalálkozóról a Der Standard. Az osztrák napilap elemzésében az áll: bár a tárgyalások során mindig kölcsönös kereskedelmi előnyökről van szó, a jelentős mértékű kínai befektetések és fejlesztések elsősorban Kína érdekeit szolgálják. Főleg a balkáni országok esetében érvényes, hogy a kínai tőke sok esetben alternatívát jelent akkor, amikor az Európai Unió nem vagy csak később akar támogatni egy projektet. A cikk azt is hangsúlyozza, hogy a gazdasági befolyás egyben politikai hatásgyakorlást is jelent, aminek Brüsszel – érthető okokból – nem örül.

A Kína–Kelet-Közép-Európa-csúcstalálkozóval egy időben megkezdődött a Budapest–Belgrád vasútvonal felújítása a belgrádi végpont felől – számol be a Washington Post. A lap megjegyzi, hogy míg a magyar ellenzéki pártok túl drágának és inkább Kína szempontjából fontosnak ítélték az új selyemút egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát, a hivatalos magyar álláspont az együttműködés „zászlóshajójának” nevezte. A Budapest–Belgrád vonal a kínai kézben lévő pireuszi kikötőből induló vasútvonalhoz csatlakozik, lerövidítve a Kínából Európába érkező áruk szállítási idejét.

Nyugodt lélekkel meghozott, racionális megoldást akar elérni Orbán Viktor a horvát INA kőolajipari nagyvállalat miatt Horvátországgal fennálló vitájában – írja a Financial Times. A vezető pénzügyi lap arról tudósít, hogy a magyar miniszterelnök kijelentette: Magyarország kész eladni részesedését a két finomítót és több mint négyszáz töltőállomást működtető horvát vállalatban. A több mint egynegyed részben a magyar állam tulajdonában lévő Mol jelenleg az INA részvényeinek csaknem felét birtokolja. Az INA és a Mol kapcsán kialakult pénzügyi és korrupciós viták, botrányok miatt megromlott Magyarország és Horvátország viszonya is. A két ország miniszterelnöke a Kína–Kelet-Közép-Európa-csúcstalálkozó margóján tárgyalt egymással, és abban egyezett meg, hogy minél előbb megoldást kell találni a vitákra, ha pedig erre az INA-részvények eladása a legmegfelelőbb lépés, Magyarország kész azt is megtenni.