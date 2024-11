Putyinról és Trumpról is kemény kritikát fogalmazott meg Angela Merkel

Az egyébként kelet-német származásának köszönhetően oroszul tökéletesen beszélő Merkel kitér az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal kapcsolatos tapasztalataira is, ahogy ír Oroszországgal folytatott politikájáról is.

Könyve promotálását elősegítvén már megjelent egy-két cikk és ízelítő, miről is ír a politikát 2021-ben otthagyó Merkel – a The Guardian most két részletet közölt belőle.

