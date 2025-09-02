Keresés

Külföld

Putyin Ukrajnáról: EU igen, NATO nem

2025. szeptember 02., kedd 16:36 | MTI
Peking Ukrajna Vlagyimir Putyin EU-tagság NATO-tagság

Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozását - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Pekingben. Hozzátette azt is: lehetséges a konszenzus elérése Oroszország és Ukrajna biztonságának garantálásáról.

  Putyin Ukrajnáról: EU igen, NATO nem

A kínai fővárosban tett látogatása során az orosz államfő tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A találkozóról készült televíziós felvételek szerint elmondta, hogy 2022-ben Oroszország kénytelen volt reagálni "a nyugati országoknak a NATO segítségével tett próbálkozására", arra, hogy "az egész posztszovjet térséget magukba olvasszák".

"Ukrajna EU-tagságát illetően soha nem emeltünk kifogást, a NATO viszont más kérdés, ez elfogadhatatlan lenne számunkra"

- szögezte le.

A találkozó során Putyin azt is hangsúlyozta, hogy "semmi alapjuk nincs" azon vádaknak, miszerint Oroszország a jövőben támadást tervezne az Európai Unió tagállamai ellen.

"Az európai vezetők állításai, miszerint Oroszország támadást szervez és egy napon tovább nyomulna Európába, horrorfim-történetek, és csak folyamatos hisztériát keltenek"

- fogalmazott.

"Úgy gondolom, hogy egy ésszerűen gondolkodó ember számára ez egyértelmű provokáció és teljes képtelenség. (...) Oroszországnak soha nem volt, nincs, és nem is áll szándékában megtámadni senkit" - jelentette ki.

Az orosz elnök hozzátette, hogy augusztus 15-én, az alaszkai csúcstalálkozón megvitatta Ukrajna biztonságát Donald Trump amerikai elnökkel.

"Vannak elképzelések Ukrajna biztonságának garantálására a konfliktus véget értével, és úgy tűnik számomra, hogy konszenzusra is lehet jutni"

- közölte.

Fico, aki egyetlen európai vezetőként vesz részt a győzelem napi pekingi parádén, úgy fogalmazott, hogy Szlovákia a kapcsolatok normalizálására törekszik Moszkvával, és a két országnak "lehetőségeket kell keresnie az együttműködés elmélyítésére és kiszélesítésére".

A szlovák miniszterelnök azt is kijelentette, hogy hamarosan esedékes találkozójuk alkalmával fel fogja hívni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmét arra, hogy az energiainfrastruktúra elleni támadások elfogadhatatlanok.

Kapcsolódó tartalmak

Putyin sokkoló üzenete a NATO-nak: Ukrajna az EU-ba mehet, de a NATO-ba soha

Putyin sokkoló üzenete a NATO-nak: Ukrajna az EU-ba mehet, de a NATO-ba soha

 Vlagyimir Putyin pekingi látogatása során kemény üzenetet küldött a NATO-nak és Európának. Az orosz elnök Robert Ficóval tárgyalva elutasította az európai vezetők „hisztérikus” vádjait, miszerint Oroszország mélyebben behatolna Európába, és világossá tette: Ukrajna EU-tagsága elfogadható, de a NATO-tagság vörös vonal Moszkva számára. Mit jelent ez a háború és Európa jövője szempontjából?
Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz

Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz

 Az Egyesült Államok elnökére figyel kedden a világ. Donald Trump jelentős bejelentésre készül, azt azonban senki nem tudja, mivel kapcsolatban. Egyesek már a legrosszabbtól tartanak az elnök egészségi állapota miatt. JD Vance kész a beugrásra.
