Putyin sokkoló üzenete a NATO-nak: Ukrajna az EU-ba mehet, de a NATO-ba soha

2025. szeptember 02., kedd 14:36 | Világgazdaság

Vlagyimir Putyin pekingi látogatása során kemény üzenetet küldött a NATO-nak és Európának. Az orosz elnök Robert Ficóval tárgyalva elutasította az európai vezetők „hisztérikus” vádjait, miszerint Oroszország mélyebben behatolna Európába, és világossá tette: Ukrajna EU-tagsága elfogadható, de a NATO-tagság vörös vonal Moszkva számára. Mit jelent ez a háború és Európa jövője szempontjából?

Putyin pekingi látogatása nem csak a kínai-orosz kapcsolatok erősítéséről szólt, hanem egyértelmű üzenet volt a Nyugatnak is. A Hszi Csin-ping kínai államfővel való találkozón bejelentett „meglepetéscunami” mellett az orosz elnök külön tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Ezen a megbeszélésen Putyin élesen kritizálta az európai vezetőket, akik szerinte alaptalan rémhíreket terjesztenek Oroszország európai ambícióiról. „Hisztéria és horrortörténetek” – így jellemezte az állításokat, amelyek szerint Moszkva mélyebben behatolna Európába.

Az orosz elnök szerint a 2022-es orosz-ukrán háború kirobbanása a Nyugat hibája. Putyin úgy látja, a NATO és a nyugati hatalmak a posztszovjet térség teljes befolyásolására törekedtek, ami Moszkva számára elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelentett. „Kénytelenek voltunk reagálni” – hangsúlyozta, utalva a háború kitörésének okaira. Különösen éles kijelentést tett Ukrajna jövőjéről. „Ukrajna EU-tagságát illetően soha nem emeltünk kifogást. A NATO azonban egészen más kérdés” – mondta Putyin Ficónak. Az orosz vezető szerint a NATO bővítése vörös vonal, amit Moszkva nem tűr el.

Ezzel párhuzamosan Putyin az alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt Ukrajna biztonságáról. Elmondása szerint van esély konszenzusra a háború utáni ukrán biztonsági garanciákról, ami akár a konfliktus lezárásához is vezethet. Putyin üzenete világos: Oroszország kész tárgyalni, de a NATO-t távol akarja tartani a határaitól. Ez a kijelentés új fejezetet nyithat az európai biztonságpolitikai vitákban, miközben a háború továbbra is súlyos kérdéseket vet fel. Vajon Európa és a NATO hogyan reagál Putyin feltételeire? Egy dolog biztos: a Kreml vezetője továbbra is keményen játszik, és minden szava figyelmet követel.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI

 

