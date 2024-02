Putyin: Soha nem ajánlottam fel Kárpátalját Magyarországnak

Megosztás itt:

Mondta már Orbán Viktornak, hogy megkaphatja Ukrajna egy részét? − tette fel a kérdést az amerikai konzervatív véleményvezér.

Soha. Soha nem mondtam neki. Egyetlen egyszer sem. Még csak nem is beszélgettünk erről − szögezte le Putyin.

De valójában biztosan tudom, hogy az ott élő magyarok vissza akartak jutni a történelmi földjükre − tette hozzá, majd elmesélte egy személyes élményét.

Valamikor a nyolcvanas évek elején autóval kirándultam az akkori Leningrádból, a Szovjetuniót átszelve Kijeven keresztül. Megálltam Kijevben, majd Nyugat-Ukrajnába mentem. Elmentem Beregszászra, és ott minden város és falu neve oroszul és az általam nem értett nyelven magyarul, oroszul és magyarul volt kiírva. Nem ukránul, oroszul és magyarul. Valamilyen falun hajtottam keresztül, és ott férfiak ültek a házaik mellett, és fekete háromrészes öltönyben és fekete hengeres kalapban voltak. Kérdeztem, hogy ezek valamiféle művészek? Azt mondták nekem, hogy nem, ők nem művészek, hanem magyarok. Kérdeztem, mit keresnek itt? Hogy érti ezt? Ez az ő földjük. Itt élnek. Ez a szovjet időkben volt, az 1980-as években. Megőrizték a magyar nyelvet és az összes nemzeti viseletüket. Ők magyarok, és magyarnak érzik magukat − mondta az orosz elnök.

Putyin: Ukrajna mesterséges állam

Tucker Carlson Vlagyimir Putyinnal készített interjúja elején az orosz elnök hosszú történelmi eszmefuttatásba kezdett az orosz államiság kezdeteiről és az ukránok múltjáról, valamint arról, hogy korábban olyan területeket is Ukrajnához csatoltak, amelyek soha nem tartoztak hozzá, többek között korábbi magyar és román területeket is.

Ebben az értelemben tehát minden okunk megvan arra, hogy megerősítsük, hogy Ukrajna egy mesterséges állam, amelyet Sztálin akaratából alakítottak ki − szögezte le az orosz elnök.

Tucker Carlson arra volt kíváncsi, hogy ezt miért csupán két évvel ezelőtt vetette fel Oroszország, miért nem a Szovjetunió szétesésekor.

Végül is a Szovjetunió összeomlását gyakorlatilag az orosz vezetés kezdeményezte. Nem értem, mi vezérelte akkoriban az orosz vezetést, de gyanítom, hogy több oka is volt annak, hogy azt hitték, minden rendben lesz. Először is, azt hiszem, az akkori orosz vezetés úgy gondolta, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti kapcsolat alapjait valójában a közös nyelv jelenti. Az ottani lakosság több mint 90 százaléka beszélt oroszul. Családi kötelékek, minden harmadik embernek volt ott valamilyen családi vagy baráti kapcsolata. Közös kultúra. Közös történelem, végül közös hit, évszázadokon át tartó együttélés egy államban és mélyen összefonódott gazdaságok. Mindezek olyan alapvetőek voltak. Mindezek az elemek együttesen teszik elkerülhetetlenné a jó kapcsolatainkat − magyarázta Vlagyimir Putyin, aki különösen a második pontot tartja fontosnak.

Oroszország önként beleegyezett a szovjet összeomlásba is. Az akkori orosz vezetés azt hitte, hogy ezt az úgynevezett civilizált Nyugat az együttműködésre és társulásra való meghívásként fogja felfogni. Voltak is olyan nyugati politikusok, például a német szociáldemokrata Egon Bahr, akik felismerték, hogy európai biztonsági rendszert kell létrehozni, nem pedig a NATO-t bővíteni, mert az újabb hidegháborúhoz vezet – idézte fel az orosz elnök. Bölcs öregember volt, de senki sem hallgatott rá – mondta el Putyin.

Miért fél a Nyugat jobban egy erős Oroszországtól, mint egy erős Kínától? - tette fel a kérdést Carlson.

A Nyugat jobban fél az erős Kínától, mint az erős Oroszországtól, mert Oroszország 150 millió embert jelent, Kína pedig másfél milliárd lakosú. És a gazdasága ugrásszerűen, évente 5 százalékkal növekszik. ... Már régen megelőzte az Egyesült Államokat, és gyors ütemben növekszik. Ne beszéljünk arról, hogy ki kitől fél. Ne érveljünk ilyen kifejezésekkel

– válaszolta az orosz elnök, majd azzal folytatta, hogy a Szovjetunió összeomlása utáni időszakban Oroszország hiába várta, hogy befogadják a „civilizált nemzetek közé”.

Átvertek minket

− szögezte le, az Egyesült Államokra célozva.

Putyin megnevezte az embert, aki miatt még mindig tart a háború

Boris Johnson volt brit miniszterelnök hiúsította meg az Oroszország és Ukrajna közötti békéről szóló tárgyalásokat. Erről is beszélt a Tucker Carlson amerikai véleményvezérnek adott interjújában az orosz államfő.

Az orosz elnök azt állította, hogy a volt brit miniszterelnök beszélte le Kijevet a dokumentum aláírásáról. Johnson szerepe nem először kerül nyilvánosságra az ukrajnai háború esetleges befejezésével kapcsolatban. A volt kormányfő korábban „nonszensznek” minősítette ezeket az állításokat.

A kijevi vezetésről is ismertette véleményét az orosz államfő. Volodimir Zelenszkij becsapta szavazóit, az ukrán elnök nem hozta el népének az ígért békét – mondta Vlagyimir Putyin

Ön szerint Zelenszkijnek jogában áll tárgyalni a konfliktus rendezéséről? – kérdezte az amerikai véleményvezér az orosz elnöktől, aki úgy fogalmazott, úgy gondolja, hogy igen. Putyin egyúttal Zelenszkij hátterét is elemezte:

Az apja a második világháború alatt a nácik ellen harcolt. Egyszer beszéltem vele erről. Azt mondtam: Volodimir, mit csinálsz? Miért támogatod ma a neonácikat Ukrajnában, miközben édesapád a fasizmus ellen harcolt? Frontkatona volt. Nem mondom el, mit válaszolt.

Putyin szerint Zelenszkij az ukrán emberek azon várakozása alapján került hatalomra, hogy ő vezeti Ukrajnát a békéhez.