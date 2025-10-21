Keresés

2025. 10. 21. Kedd
Híradó

15:30

Putyin repülőgépének feltartóztatásáról fantáziált a lengyel külügyminiszter

2025. október 21., kedd 13:47 | Világgazdaság
Az eddig sem egyszerű logisztikai probléma az aktuálpolitikai üzengetés színterévé alakult át. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter keddi nyilatkozatában egyértelművé tette: Varsó nem tudja garantálni, hogy egy bíróság ne rendelné el Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását. A lépés jogi megalapozottságát a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa szolgáltatja.

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Radoslaw Sikorski egy kedd reggeli rádióinterjúban, a Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójával kapcsolatos kérdésekre válaszolva vázolta fel a lengyel kormány jogi és politikai álláspontját a békecsúcs megvalósításával kapcsolatban. A miniszter állítása szerint a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-as döntése miatt a lengyel kormány mozgástere korlátozott.

Nem tudjuk garantálni, hogy egy független bíróság ne kötelezze a kormányt egy ilyen repülőgép feltartóztatására annak érdekében, hogy egy gyanúsítottat a hágai bíróság elé állíthassanak – fogalmazott. A lengyel külügyminiszter ezzel gyakorlatilag megerősítette azokat a korábbi feltételezéseket, amelyek a déli, Törökországot és Szerbiát is érintő útvonalat tartották az egyetlen reális opciónak. Sikorski maga is megemlítette, hogy Putyin például Törökország, Montenegró és Szerbia légterén keresztül juthatna el Budapestre, ezzel vázolva fel a Varsó szerint repülhető utat. A nyilatkozat ugyanakkor a technikai részleteken túlmutatva éles politikai kritikát is megfogalmazott a csúcstalálkozót befogadó Magyarországgal szemben. A lengyel diplomácia vezetőjének álláspontja szerint problémás, hogy egy uniós tagállam – amelyet továbbra is kötnek az ICC szabályai – egyáltalán „meghívta Vlagyimir Putyint”.

A lengyel külügyminiszter szerint ez is azt mutatja, hogy Magyarország „nem a Nyugat részeként, hanem a Nyugat és Oroszország között pozicionálja magát”.  A varsói álláspont szerint Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta „az uniós tagállamok többségétől eltérő politikát folytat”, akadályozza az Ukrajnának nyújtott támogatás bizonyos formáit, és továbbra is nagy mennyiségű orosz kőolajat vásárol, holott más forrásokból is beszerezhetné azt.

Fotó: Shutterstock

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

A százhalombattai tűzeset kapcsán a Mol mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is

Vizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz körülményeit + videó

