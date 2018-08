Putyin parancsa még várat magára

Szemléletváltásra készül Oroszország. A Kreml bejelentése szerint Moszkva a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban a partner ország devizáját részesítené előnyben, szemben a mostani dolláralapú elszámolással.

„A kétoldalú kereskedelmi folyamatokban a nemzeti devizák használatának ötletét Oroszország folyamatosan felvetette már különböző szinteken, ideértve a legmagasabbat is. Putyin elnök úr már több alkalommal is beszélt erről a lehetőségről és annak szükségességéről. Persze ennek kidolgozása részletes munkát és számításokat igényel, de ez az amire készülünk a kétoldalú gazdasági kapcsolatainkban, és már többször is szóba került például az orosz-török tárgyalásokon is” – közölte Dmitirj Peskov Kreml-szóvivő.

Peskov beszélt a múlt hét szerdán bejelentett amerikai szankciókról is. A Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin még nem rendelt el válaszlépéseket Washington ellen, mert az Egyesült Államok még nem ismertette hivatalosan az új megszorításokat.

„Még nem adott parancsot. Mert eddig mondjuk úgy még nem volt semmiféle hivatalos bejelentés az új szankciókról, arról szóltak a hírek, hogy egy csomagnyi büntetés, de még nem ismerjük a részleteket. És persze anélkül, hogy tudnánk, hogy mik lesznek az új korlátozások, amivel Washington előáll nem lenne korrekt bármiféle válaszlépésről beszélni” – tette hozzá a szóvivő.

Bár hivatalos válaszlépés még nincs, annyi már bizonyos, legalábbis Anton Silulanov orosz pénzügyminiszter bejelentése után, hogy Oroszország eladja amerikai állampapírjait – azzal érvelnek, hogy a dollár egyre megbízhatatlanabbá válik a nemzetközi befektetési piacon. A pénzügyminiszter szerint az eddigi 96,1 milliárd dollár állampapírból két hónap alatt 14.9 milliárd maradt orosz kézen. Silulanov az orosz gazdaság állapotáról szólva azt mondta: 2018-ban az orosz gazdaság 2 százalék körül bővülhet.