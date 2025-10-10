Keresés

Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak

2025. október 10., péntek 16:02 | Világgazdaság

Putyin elárulta, hogy különleges fegyvert mutat be hamarosan a nagyközönségnek. A tádzsikisztáni látogatás Európa számára nem csak azért volt aggasztó, mert Vlagyimir Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) nem kapta el, hanem azért, mert új, félelmetes interkontinentális nukleáris fegyver megjelenését jelentette be az orosz elnök.

  • Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke Tádzsikisztánban tartott beszédet, melyben bejelentette, hogy új fegyverrel rendelkezik. Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak – jelentette a TASZSZ Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótájékoztatójáról, Tádzsikisztáni látogatása során.

Úgy gondolom, hamarosan lehetőségünk lesz bejelenteni az új fegyvert, amelyet korábban már bejelentettünk. Megjelent, és jelenleg teszteljük. A tesztek sikeresen zajlanak – mondta az orosz vezető.

Putyin hangsúlyozta, hogy az interkontinentális komponens tekintetében, a tengeren és a levegőben Oroszország fegyverzetének újszerűsége és modernsége "nagyon magas szinten” van. Nukleáris elrettentő eszközeink újszerűsége magasabb, mint bármely más nukleáris államé. És mindezt nagyon aktívan fejlesztjük. Amit korábban, az elmúlt években mondtam, az mind fejlődik, megvalósítjuk — hangsúlyozta az orosz elnök. 

Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért az ország nem tett eleget a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) kötelezettségeinek, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten hivatalos látogatáson járt Dusanbéban. Az ICC korábban elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen az Ukrajna elleni háború során elkövetett háborús bűnök miatt, különösen a civil lakosság deportálásával kapcsolatban.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Kreml szerint a tádzsikisztáni látogatás „baráti kapcsolatokat erősített”, Brüsszel szerint viszont a nemzetközi jog súlyos megsértése történt. Az Európai Unió külügyi szolgálata elítélte, hogy Tádzsikisztán nem hajtotta végre a Vlagyimir Putyin elleni elfogatóparancsot.

Fotó: Shutterstock

