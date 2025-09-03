Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek

Megosztás itt:

Putyin és Fico találkozójának egyik fontos témája volt a Magyarország és Szlovákia olajellátásáért felelő Barátság kőolajvezeték helyzete is. Mint ismert, az ukránok az elmúlt időszakban többször is szándékosan támadták a szláv nyelveken csak Druzsba néven ismert olajvezetéket – számol be a lap a Szabad Európa orosz nyelvű változata, a Svoboda hírportálra hivatkozva.

Szlovák kollégájának Putyin bevallotta, hogy Oroszország egy ideig nem reagált elég határozottan Ukrajna energiaipari létesítmények elleni támadásaira, de az elmúlt időszakban megkezdte a komolyabb válaszlépéseket.

Az orosz elnök azt is tanácsolta az olyan országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, hogy szakítsák meg a gáz- és olajszállításaikat Ukrajnába, hogy ezzel elejét vegyék a további ukrán támadásoknak energetikai infrastruktúrájuk ellen.

Robert Fico korábban arról beszélt, hogy amikor találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akkor elmondja neki, hogy Pozsony számára elfogadhatatlanok a Barátság kőolajvezeték elleni támadások.

Kijev támadásai mögött az állhat, hogy a Barátság kőolajvezeték Magyarország és Szlovákia számára szállítja az orosz olajat. Ennek a két országnak az álláspontja pedig eltér a legtöbb EU-tagállam álláspontjától. Pozsony és Budapest ellenzi Ukrajna katonai támogatását, és a béke mielőbbi megkötését szorgalmazza.