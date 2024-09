Putyin: Moszkva nem utasítja el az ukrajnai gáztranzitot

Feladatként nevezte meg egyebek között Oroszország energetikai szuverenitásának biztosítását, a stabil alapok megteremtését a régiók gazdaságának zavartalan és megfizethető ellátására. Kitért arra is, hogy a Gazprom, amelynek veszteségeket okozott az orosz gáz európai elutasítása, az országon belül is fejleszteni fogja a gázellátást.

