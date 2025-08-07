Keresés

2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Külföld

Putyin megnevezte, hogy melyik közel-keleti országban lenne szerinte a legjobb megtartani a béketárgyalásokat

2025. augusztus 07., csütörtök 16:23 | MTI
Vlagyimir Putyin Egyesült Arab Emírségek Háború Ukrajnában Mohammed bin Zájed al-Nahján

Megfelelő helyszín lenne az orosz-amerikai csúcstalálkozó számára az Egyesült Arab Emírségek - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a sajtónak, miután csütörtökön a Kremlben fogadta az öbölbeli monarchiából érkezett hivatali partnerét, Mohammed bin Zájed al-Nahján sejket.

  

"Sok barátunk van, aki kész segíteni nekünk egy ilyen rendezvény megszervezésében. Az egyik ilyen barátunk az Egyesült Arab Emírségek elnöke. Úgy gondolom, hogy majd el fogjuk ezt dönteni, de ez lenne az egyik megfelelő, teljesen megfelelő helyszín" - mondta Putyin.

Hozzátette, hogy általánosságban nincs kifogása egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozó ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez még meg kell teremteni a feltételeket, ami egyelőre még messze van.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtök délelőtt bejelentette: Moszkva és Washington megállapodott abban, hogy az elkövetkező napokban csúcstalálkozót tart a két ország elnöke. Mint mondta, a felek megkezdték a találkozó előkészítését, a jövő hetet tekintve irányadó időpontként, de egyelőre nehéz megmondani, hogy mennyi időre lesz szükség a felkészüléshez. Közölte, hogy a helyszínről már megállapodás született, és erről későbbre ígért tájékoztatást.

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke 2022 óta ötödik alkalommal kereste fel Oroszországot. A monarchia fontos közvetítő szerepet játszik humanitárius kérdésekben az ukrajnai háborúban.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Emberéleteket követelt a pancsolt alkohol fogyasztása

Emberéleteket követelt a pancsolt alkohol fogyasztása

Az előzetes adatok szerint legkevesebb tíz ember belehalt a Krasznodari területen lévő, Szocsi melletti Szíriusz városban vásárolt pancsolt alkoholos italok fogyasztásába - közölte csütörtökön a dél-oroszországi régió bíróságainak közös sajtószolgálata.

Háború Ukrajnában

