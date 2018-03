Putyin háttérbe szoríthatja az ukrajnai és szíriai konfliktust

Putyin győzelmét ünneplik az orosz lapok. „Siker vár ránk” – lelkesít az Izvesztyija címlapja. Oroszországban, akárcsak az ellenzéki jelöltek indulása, az ellenzéki újságírás se lehetséges.

„Én is Putyinra szavaztam. Szerintem jó ember és neki köszönhető, hogy most sem szenvedünk jobban, mint eddig” – hangzott a dicséret egy moszkvai lakos szájából.

Putyin visszafogott a győzelem utáni beszédeiben. Az ellenfelek megbüntetése helyett a belföldi problémák megoldásáról beszélt. A külföldi háborúk, Ukrajna és Szíria háttérbe szorulhatnak.

„A következő időszakban a belföldi kihívásokkal kell foglalkozni. Be kell indítani a gazdasági növekedést, fejlesztésekre van szükség az egészségügyben, emelni kell a vidéki életszínvonalat és foglalkozni kell az ipar modernizálásával. Fontos az ország védelmi képességeinek a fenntartása és fejlesztése is, de most fontosabb a belföldi feladatok elvégzése” – mondta Putyin.

A papírforma győzelemhez a szovjet időkben megszokott csalások is kellettek. Megfigyelők a szavazóhelyiségekben elhelyezett webkamerákon sokszor látták, hogy valaki több szavazólapot is lead. Az is előfordult, hogy egy urna már eleve tele volt. A szavazókat vidéken tömegesen buszoztatták és sok helyen ételosztás is volt.

„Az elnökválasztást olyan körülmények között rendezték, hogy a kritikus hangokat a választási bizottság megpróbálta elhallgattatni. Korlátozták a gyülekezési és szólásszabadságot. Sok ellenzéki jelölt indulását akadályozták és az állami média se foglalkozott az ellenzéki jelöltekkel. Ráadásul több olyan aktivistát őrizetbe vettek, akik szabálytalanságokra és visszaélésekre hívták fel a figyelmet” – összegezte az Michael Georg Link, az Ebesz oroszországi koordinátora.

Az egyik független megfigyelőszervezet több száz szabálytalanságot gyűjtött össze. Őket viszont a kormány ellenséges, külföldről pénzelt civil szervezetnek tartja, ezért a panaszaikkal se törődnek.

„Nem mondhatjuk, hogy a választás szabályos volt. Sok alkotmányellenes dolgot láttunk. A kampány nem volt kiegyenlített, a jelöltek között nem volt verseny. Több régióból kaptunk jelentéseket szabálytalanságokról és az állami intézmények is nyomást gyakoroltak a munkavállalóikra a szavazást illetően” – mondta egy orosz megfigyelő.

A választáson második helyet szerzett kommunista jelölt azt nyilatkozta, hogy még őt is meglepte, mennyi csalás volt és, hogy tartani kellett volna magukat a betiltott ellenzéki jelölt, Alexej Navalnij bojkottfelhívásához.