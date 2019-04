Putyin felvetette az orosz-ukrán közös állampolgárság lehetőségét

Magyarország hisz abban, hogy a saját erejéből is gyarapodhat, és fiatalodó nemzet lehet belőle - közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin elmondta: egyre nagyobb problémát jelent, hogy a társadalom elöregszik, a fiatalok pedig nem vállalnak elég gyereket, illetve nem annyit vállalnak, amennyit szeretnének - Magyarország erre a problémára próbál választ adni 2010 óta. A magyarok többsége családban szeretne élni és legalább két gyereket tervez - közölte Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke. Kovács Zoltán bírálta az Európai Bizottság előző heti igazságügyi értékelését, mondván, hogy a bírói függetlenség értékelése nem alapulhat közvélemény-kutatásokon. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy véli, felborulhatnak a jelenlegi erőviszonyok, ha a 97 millió bizonytalan uniós állampolgár szavaz az európai parlamenti választásokon. A foglalkoztatottak 4,5 milliós létszáma komoly stabilitást ad a magyar gazdaságnak - mondta Bodó Sándor államtitkár. Az álláskeresők száma 2 százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a márciusi zárónapon 278 800 álláskereső szerepelt, több mint 5 ezerrel kevesebb, mint egy éve. Heves megyében is ezrek munkába állását segítheti a munkaerőpiaci reformprogram bevezetése - mondta Bodó Sándor államtitkár. Erősíti Magyarország geopolitikai helyzetének előnyeit a Budapest-Belgrád vasútvonal építése - közölte a Rail Cargo Hungaria Zrt. Az egészség megőrzése a legfontosabb cél, ennek érdekében dolgoztuk ki a nemzeti egészségügyi programokat - mondta Kásler Miklós miniszter a Kossuth Rádióban. A Demokratikus Koalíció politikusai továbbra is élni fognak azzal a jogukkal, hogy minden lehetséges eszközzel ellenőrizzék a kormányt - jelentette ki Arató Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Országjárásba kezd a Fidesz: a kormánypárt a következő hetekben európai parlamenti választási fórumokat tart az egész országban - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs: Az országjáró fórumok célja, hogy minél több emberhez eljussanak, minél több választópolgárral tudjanak személyesen is találkozni és beszélni a választás tétjéről. Brüsszelben is Magyarország az első, továbbra is folytatódik az aláírásgyűjtés Miskolcon is - mondta Hubay György, a Fidesz miskolci országgyűlési képviselője. A nyugdíjasok EP-képviseletéről szóló szándéknyilatkozatot írt alá Tóth Bertalan, az MSZP elnöke és EP-listavezetője. Az ellenzéki párt EP-képviselői aláírták a nyugdíjasok követeléseit tartalmazó, ötpontos „generációs szerződést” is. A Magyar Liberális Párt felkéri a kormánypártokat és az ellenzéket, hogy a gyűlölködés és egymás minősítése helyett inkább az ország jövőjével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozzanak. A történelmi Magyarország sziluettjét ábrázoló autósfelségjel-matricákat osztogató akciósorozatba kezd a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be Toroczkai László, a párt elnöke. Kétmillió 205 ezer forint bírságot szabott ki a határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt a Nemzeti Választási Bizottság. A megbírságolt pártoknak ívenként ezer forint bírságot kell befizetnie. Tarlós István főpolgármester közleményt adott ki a rágcsálóhelyzet megoldásával kapcsolatos vitáról, leszögezve: „a fővárosi önkormányzat megvédi Budapest lakosságát az állítólagos inváziótól”. 600 millió forintos kerettel a szomszédos országbeli civil és egyházi szervezetek, vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatására hirdetett pályázatokat a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága - közölte Potápi Árpád János államtitkár. Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Művészeti Akadémia és az Országos Bírósági Hivatal kulturális programok közös megvalósítására. Pilótaképző-központot hoznak létre norvég befektetők Hévízen. 130 magyar diák utazik a lengyelországi Auschwitzba holnap a nemzetközi Élet menetére - közölte az Élet Menete Alapítvány. Jótékonysági orgonaestet tartanak pénteken a szegedi fogadalmi templomban, a hangverseny bevételével a párizsi Notre-Dame újjáépítését támogatják. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tavasszal folytatja a tavaly nyári tömeges méhpusztulás okainak vizsgálatát - erősítette meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Az ENSZ sokkoló támadást indított Magyarország ellen a migráció kérdésében - közölte Szijjártó Péter ENSZ Faji Megkülönböztetés Felszámolásával Foglalkozó Bizottságának genfi ülésén. Az egyik emberi jogokkal foglalkozó biztosa azért akarja eljárás alá vonni Magyarországot, mert Magyarországon egy Ahmed H. nevű személyt terrorista tevékenység miatt a bíróságok elítéltek - fejtette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Kazahsztán és Magyarország gazdasági együttműködése évről-évre erősödik, amelyben a következő szintet a kölcsönös beruházások és a magyar-kazah vegyesvállalatok létrejötte jelenti - jelentette ki Varga Mihály a magyar-kazah üzleti fórumon Nurszultanban. Erősödik a hajlandóság a közép-európai térségben a menekültkérdés közös megoldására az Európai Szocialisták Pártjának EP-választási csúcsjelöltje, Frans Timmermans szerint. A szocialista párt megnyerte az előrehozott parlamenti választásokat Spanyolországban - jelentette be Isabel Celaá kormányszóvivő. A szolidaritás és az igazságosság győzelmeként üdvözölte a kormányzó spanyol szocialisták választási sikerét Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke. Újabb egy évvel meghosszabbította Mianmar elleni szankcióit az Európai Unió a muszlim rohingja kisebbséggel szemben elkövetett súlyos emberi jogsértések miatt. Feloldották a kijárási tilalmat Srí Lanka keleti részén. Betiltották Srí Lankán az arcot elfedő összesfajta ruházatot, amely megakadályozza az azonosítást, egy héttel a húsvétvasárnapi Srí Lanka-i terrortámadások után. Ismeretlenek megtámadtak egy protestáns templomot a hétvégén Burkina Fasóban: megöltek 4 hívet és a lelkészt - közölték helybeliek és biztonsági források. Legalább 17-en meghaltak Etiópia nyugati részén a hétvégén kirobbant etnikai villongásokban - közölték kormányzati források. Szigorú biztonsági óvintézkedések mellett megkezdődött az afgán nagytanács, a loja dzsirga négynapos ülése Kabulban. A pakisztáni hatóságok több mint 30 ezer vallási iskolát vonnának állami ellenőrzés alá a szélsőséges csoportok elleni fellépés jegyében - jelentette be a pakisztáni hadsereg szóvivője. Közel 600 járatot törölt a SAS légitársaság a pilótasztrájk harmadik napján. Csavarhúzóval okozott szemsérülést egy férfi egy másiknak a főváros X. kerületében, a sérültet életveszélyes állapotban vitték kórházba - közölte a rendőrség. Villanyoszlopnak ütközött egy gépkocsi a Heves megyei Lőrinci és Petőfibánya között, a jármű vezetője a balesetben életét vesztette. Öt autó és egy kamion ütközött össze Dunavarsány közelében az 51-es főúton, amelyet a műszaki mentés idejére teljesen lezártak, a balesetben többen megsérültek - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki Szarvas Koppány Bendegúzt, a Momentum Mozgalom tagját, amiért tavaly decemberben az Országgyűlés előtti tüntetésen dobálta a rendőröket. Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága 15 ember ellen, aki a gyanú szerint 150 millió forinttal károsította meg a költségvetést. A közúti és közösségi közlekedésben jelentős változásokra kell számítani kedden és szerdán Budapesten a Nagy Futam miatt - közölte a BKK. A héten megkezdődik az országos szúnyoggyérítési program - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Jégkorong divízió I/A-vb: Koreai Köztársaság - Magyarország 5:1 Női kosárlabda NB I: NKE-FCSM Csata - PEAC-Pécs 69:73 A nőknél Tóth Lili Anna, a férfiaknál pedig Kovács Benjámin nyerte meg az idei atlétikai 10 000 méteres országos bajnokságot. A Magyar Vízilabda Szövetség fegyelmi bizottsága felfüggesztette Varga Dénesnek, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitányának játékjogát, aki így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc szerdai első mérkőzését.