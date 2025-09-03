Keresés

Külföld

Putyin: észak-koreai katonák is részt vettek Kurszk felszabadításában

2025. szeptember 03., szerda 11:28 | MTI

Észak-koreai különleges erők "bátran és hősiesen küzdöttek" a kurszki régióban, ahol sikeres betörést hajtottak végre az ukrán erők, és segítettek az elfoglalt területek felszabadításában - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Pekingben, a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemle után Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel folytatott találkozóján.

  • Putyin: észak-koreai katonák is részt vettek Kurszk felszabadításában

Dél-Korea titkosszolgálata szerint Phenjan tavaly óta több mint 15 ezer katonát küldött Oroszországba. Emellett Észak-Korea tüzérségi lőszert, rakétákat, valamint ezek indítórendszereit szállította Oroszországnak.

Az orosz elnök kijelentette: Moszkva soha nem feledi az észak-koreai katonák és családjaik áldozatait. Az orosz nép nevében szeretném megköszönni Észak-Korea részvételét a közös harcban - tette hozzá Putyin.

Kim Dzsongün közölte, hogy Phenjan és Moszkva együttműködése jelentősen erősödött azóta, hogy a két ország tavaly júniusban az észak-koreai fővárosban tartott csúcstalálkozón stratégiai partnerségi megállapodást írt alá.

Bár Kim nem említette konkrétan a háborút, hangsúlyozta: ha van bármi, amit tehet Oroszországért és az orosz népért, azt testvéri kötelességnek tekinti, és kész minden lehetséges módon segítséget nyújtani.

A két vezető a kínai katonai díszszemle alkalmából utazott Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai államfő mellett állva tekintették meg a parádét.

MTI

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek

Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit

