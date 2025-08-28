Putyin és Kim Dzsongun is ott lesz Kína gigantikus katonai parádéján

Megosztás itt:

Észak-Korea legfelsőbb vezetője, Kim Dzsongun jövő héten Pekingben jelenik meg a kínai győzelem napi katonai parádén, ahol Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin oldalán foglalna majd helyet. Ez lesz az első alkalom, hogy Kim részt vesz egy többoldalú nemzetközi találkozón, ami Hszi számára jelentős diplomáciai fegyver lehet, miközben Washington épp Moszkvával próbál kiegyezni az ukrajnai háború ügyében.

A parádé a második világháború végének 80. évfordulóját ünnepli, és minden eddiginél látványosabb bemutatót ígér: több ezer katona vonul majd fel a Tienanmen téren, kísérve a legújabb kínai fegyverrendszerek – köztük drónelhárító rendszerek, harckocsik és vadászrepülők – felvonultatásával. Ez lesz az első alkalom, hogy Kína új haderőszerkezetét teljes egészében nyilvánosan megmutatja.

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!