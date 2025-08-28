Keresés

Külföld

Putyin és Kim Dzsongun is ott lesz Kína gigantikus katonai parádéján

2025. augusztus 28., csütörtök 10:35
Putyin Kína Kim Dzsongun

Jövő héten Pekingben vonul fel a kínai hadsereg, Hszi Csin-ping mellett az orosz és észak-koreai vezető is a tribünön ül. Kim Dzsongun most először vesz részt többoldalú nemzetközi eseményen.

  • Putyin és Kim Dzsongun is ott lesz Kína gigantikus katonai parádéján

Észak-Korea legfelsőbb vezetője, Kim Dzsongun jövő héten Pekingben jelenik meg a kínai győzelem napi katonai parádén, ahol Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin oldalán foglalna majd helyet. Ez lesz az első alkalom, hogy Kim részt vesz egy többoldalú nemzetközi találkozón, ami Hszi számára jelentős diplomáciai fegyver lehet, miközben Washington épp Moszkvával próbál kiegyezni az ukrajnai háború ügyében.

A parádé a második világháború végének 80. évfordulóját ünnepli, és minden eddiginél látványosabb bemutatót ígér: több ezer katona vonul majd fel a Tienanmen téren, kísérve a legújabb kínai fegyverrendszerek – köztük drónelhárító rendszerek, harckocsik és vadászrepülők – felvonultatásával. Ez lesz az első alkalom, hogy Kína új haderőszerkezetét teljes egészében nyilvánosan megmutatja.

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában

