Putyin elrendelte a hadsereg bevetését a szibériai eredőtüzek ellen

Fokozódott a migránsok aktivitása az elmúlt időszakban a szerb határszakaszon - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Egyre több német vásárol fegyvereket, mert a bevándorlók által elkövetett erőszakos esetekre erőszakkal akarnak válaszolni - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. A távozó Európai Bizottság politikája bebetonozására törekszik, ezért támadta meg a magyar törvényeket, amelyek a migráció ellen hatnak - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke enyhítheti az unió megosztottságát. A Nemzeti Választási Bizottság kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjára - 2715 nemzetiségi választás lehet az országban október 13-án. Öntesztet állított össze a költségvetési támogatásban részesülő pártoknak és pártalapítványoknak az Állami Számvevőszék saját működésük és gazdálkodásuk szabályosságának ellenőrzésére - közölte az ÁSZ. Értetlenül áll az Országos Onkológiai Intézet az intézményt ért támadások előtt - mondta Polgár Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A főigazgató szerint megtévesztőek azok a zsúfolt folyosóról titokban készített felvételek, amelyeket több médium is bemutatott. Polgár Csaba elmondta: évente 700 ezer orvos-beteg találkozó van az Országos Onkológiai Intézetben és a betegek 95 százaléka elégedett az ellátással. Jelentős előrelépés történt a foglalkoztatás területén Magyarországon, 2010-hez képest ma mintegy 850 ezerrel többen dolgoznak - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Újabb 3,5 milliárd forint munkahelyteremtő támogatásra pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások, a pénzből 1500 új álláshely is létrejöhet Magyarországon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A külföldről hazatelepülők, az ápolási és gyermekek otthongondozási díjában részesülők és a Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplők is igényelhetik a családi otthonteremtési kedvezmény speciális változatát, a falusi csokot – mondta Gyopáros Alpár. Figyelmeztetést adott ki a Magyar Nemzeti Bank a Crypto World Evolutionra, amely piramisjáték egyes jegyeit hordozó terméket reklámoz a közösségi médiában magyar magánszemélyeknek. A kormány döntése alapján 2020 januárjától nő a biológiai eredetű összetevők bekeverési aránya a Magyarországon forgalomba kerülő üzemanyagokban - jelentette be Kaderják Péter államtitkár. Digitális kultúra néven várhatóan új tantárgy is bekerül angolszász mintára a hazai köznevelés repertoárjába - tudta meg a Magyar Nemzet a megújuló Nemzeti alaptanterv szakmai előkészítésében részt vevő Major Gábortól. Az Erzsébet-táborok minden turnusában azokkal a hivatásokkal ismerkedhetnek meg a táborozók, amelyek biztonságukat szolgálják - mondta Simicskó István kormánybiztos. Jó irányba halad az úzvölgyi katonatemető ügye, egyre több román állami szerv mondja ki, hogy jogtalanságok, igazságtalanságok történtek - mondta Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke az M1 műsorában. Közösen emlékezik meg Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor magyar miniszterelnök augusztus 19-én a Páneurópai Piknik 30. évfordulójáról Sopronban - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A német külügyminiszter belpolitikai időponttorlódás miatt mondta le budapesti látogatását, nem azért, mert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem ért rá találkozni vele - közölte Menczer Tamás államtitkár. Az Egyesült Államok számíthat Magyarországra a közös értékeikért folytatott küzdelemben - írta a Newsmax amerikai híroldalon megjelent cikkében Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Legalább 15, Dzsibutiból Jemenbe tartó etiópiai migráns vesztette életét, miután hajójuk meghibásodott a tengeren, és egy hétig víz és élelem nélkül maradtak - közölték hírügynökségek. Negyven illegális bevándorlót mentett meg egy csempészcsónakról a Sea-Eye német segélyszervezet mentőhajója Líbia partjainak közelében - közölte a szervezet szóvivője. Több tucat migránst vett őrizetbe a görög rendőrség az észak-görögországi Szalonikiben jogellenes tartózkodás címén, illetve két nagyobb görög repülőtéren, ahol többen is hamis személyazonosító okmánnyal akartak külföldre utazni. Csütörtöktől tilos lesz az egész arcot takaró burka viselése Hollandiában, miután életbe lép a burka-törvény - a tilalom kiterjed a kórházakra, a kormányzati szervekre, az iskolákra és a tömegközlekedésre is. A Brexitről és a felekezetközi önkormányzatiság helyreállításáról folytat tárgyalásokat Boris Johnson brit kormányfő Észak-Írországban az öt legjelentősebb párt vezetőjével. Az Egyesült Államok pénteken hivatalosan kilép a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló, Oroszországgal kötött szerződésből - erősítette meg John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Több mint negyven nigériai katonát megöltek, illetve megsebesítettek az Iszlám Állam harcosai az afrikai ország északkeleti felében található Borno államban - közölte a terrorszervezet. Az Iszlám Állam terrorszervezet két, a tatárföldi közlekedési infrastruktúra egyik objektuma ellen merényletre készülő hívének elfogásáról számolt be az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Észak-Korea ismét két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki, de nem ugyanolyat, mint hat nappal ezelőtt - közölte a dél-koreai hadsereg vezérkara és a védelmi minisztérium. Pokolgépes támadás ért egy civileket szállító autóbuszt Afganisztán nyugati részén - 34 ember meghalt, 17 megsebesült. Több évi elutasítás után Izrael engedélyezi a palesztinoknak 700 lakás felépítését az általa felügyelt ciszjordániai „C” övezetben - jelentette a katonai rádió. Mexikóban ismét újságírót gyilkoltak meg - a Guerrero Al Instante hírportál igazgatójának holttestét egy elhagyott autó csomagtartójában találták meg. Kína augusztus 1-jei hatállyal megtiltotta állampolgárainak az egyéni utazásokat Tajvanra. Elrendelte a hadsereg bevezetését a Szibériában és a Távol-Keleten pusztító eredőtüzek ellen az orosz elnök. Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt is több járásra másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Baleset miatt jelentős késésekre kell számítani a Budapest-Cegléd vasútvonalon. Megöltek egy nőt Budapesten, a X. kerületi Kolozsvári utca egyik lakásában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Ismét elrendelte a dunai hajóbaleset ügyében a szállodahajó meggyanúsított ukrán kapitányának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A mentelmi jog megszűnését követően lefolytatható a Czeglédy Csaba elleni eljárás - közölte a Szegedi Ítélőtábla. Büszkék vagyunk zsidó honfitársainkra, akik a saját teljesítményükkel közös önbecsülésünket gyarapították egykor, és gyarapítják ma is - jelentette ki Áder János köztársasági elnök a 15. Maccabi Európa Játékok budapesti megnyitóján. Labdarúgó BL-selejtező: Valletta (máltai) - Ferencváros 1:1 - a Ferencváros 4:2-es összesítéssel továbbjutott.