Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

A beszéd, amelyet világszerte nagy figyelem kísért, a globális átrendeződésről, a Nyugat hegemóniájáról és a NATO terjeszkedéséről szólt.

Ostobaság és hisztéria a NATO támadása

Putyin ostobaságnak nevezte az Európa elitje által gyakran hangoztatott állítást, miszerint Oroszország megtámadhatja a NATO-t. Sőt, hisztéria szításával vádolta meg az európai vezetőket, akik szerinte ezzel próbálják igazolni a védelmi kiadások drámai növelését.

„Gondolom, senkiben sincs kétely afelől, hogy Oroszország válaszlépései nem fognak sokáig váratni magukra. A fenyegetésekre adott válasz, finoman szólva, nagyon meggyőző lesz. Pontosan válaszról van szó. Mi magunk soha nem kezdeményeztünk katonai konfrontációt” – szögezte le az orosz elnök.

Putyin ezzel együtt figyelmeztette a vezetőket, hogy Oroszország nem hagyhatja figyelmen kívül azt, ami Európában történik, különösen olyan kijelentések fényében, mint a német hadsereg Európa legerősebb haderejévé tételének szándéka.

Kétszer is kopogtak a NATO-nál

Az orosz elnök állításának alátámasztására felidézte, hogy a Szovjetunió és később Oroszország is két alkalommal jelezte készségét a NATO-ba való belépésre. Ezt a lehetőséget azonban – többek között Bill Clinton amerikai elnök egyik moszkvai látogatása idején – mindkét alkalommal visszautasították. Putyin szerint ez bizonyítja, hogy a Nyugat számára a fő probléma nem az ideológiai szembenállás volt, hanem a geopolitikai érdekek és az Oroszországgal szembeni arrogancia.

A Valdaj klub találkozói hagyományosan a Kreml számára szolgálnak fő platformként a világpolitikai vízió bemutatására, és az idei, "Új világrend" témakör köré szerveződő eseményen Putyin megerősítette: Oroszország a multipoláris világrend egyik pólusaként tekint magára, és elutasítja a Nyugat kísérleteit a hegemónia fenntartására.

