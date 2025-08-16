Keresés

Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök

2025. augusztus 16., szombat 07:11 | Magyar Nemzet
Putyin Trump

Az alaszkai csúcstalálkozón az orosz elnök meglepő őszinteséggel beszélt az ukrajnai háború alternatív forgatókönyvéről, miközben mindkét fél pozitívan értékelte a tárgyalásokat és a jövőbeni együttműködés esélyeit.

  • Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök

Rendkívüli találkozóra került sor Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között Alaszka területén. A több mint két órás megbeszélést követően mindkét vezető sajtótájékoztatót tartott, ahol beszámoltak a tárgyalások eredményeiről. Putyin elnök nyitotta meg a sajtótájékoztatót, hangsúlyozva a találkozó konstruktív jellegét.

Nagyon alapos és hasznos tárgyalásokat folytattunk

 – mondta, megköszönve Trumpnak a kezdeményezést. Az orosz elnök kiemelte a két ország közötti szomszédi viszonyt, annak ellenére, hogy óceánok választják el őket.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

