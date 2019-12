Putyin: Bulgária szándékosan akadályozza az Európába tartó gázvezeték építését

Ha a Színművészeti Egyetemen is tudták, de eltitkolták Gothár Péter zaklatási ügyét, akkor a lemondás a minimum - mondta Palkovics László miniszter az atv.hu-nak. Minden színház vegye le a műsoráról Gothár Péter rendezéseit addig, amíg nem történik meg a rendező zaklatási ügyének alapos kivizsgálása – közölték a nőszervezetek képviselői. Karácsony Gergely szerint lehet, hogy nem is lett volna fontos felújítani a korábban folyamatosan leálló és kigyulladó 3-as metrót, ugyanis a főpolgármester szerint túl sokba kerül a rekonstrukció - írja a Magyar Nemzet. Pollreisz Balázs, az MSZP győri szervezetének elnöke az ellenzéki összefogás helyi polgármesterjelöltje - jelentették be a pártok képviselői. Walter Katalin vezeti január 6-ától a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.-t - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Walter Katalin 2013-től másfél évig Bajnai Gordon egykori kormányfő kabinetfőnöke volt az Együtt-ben. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelten kezeli a kis- és középvállalkozások megerősítését - hangsúlyozta Szepesi Balázs, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára. A napokban 57 ezer cég kap tájékoztatást az adóhivataltól arról, hogy jövőre megéri a kivát választania, ezek a vállalkozások ugyanis becsült számítások alapján legalább tíz százaléknyi közterhet spórolhatnak - közölte Izer Norbert államtitkár. Várhatóan jövő kedden elfogadja az Országgyűlés az öntözésről szóló törvényt, és január elsejétől életbe léphet, ami egy új korszakot nyit az agráriumban - mondta Farkas Sándor államtitkár a Portfolió agrárkonferenciáján. A Magyarországon működő 400 csemetekertben idén több mint 152 millió facsemetét termeltek, ami azt jelenti, hogy a magyar erdészeti szaporítóanyag-termelés ki tudja elégíteni a belföldi erdőtelepítési igényeket – mondta Zambó Péter államtitkár. Hazaárulás miatt nyomozás indulhat Soros György ellen. A PestiSrácok információi szerint az üzletembert azért jelentették fel, mert személyesen próbálta megakadályozni, hogy Magyarország megkapja az uniós bővítési posztot az új Európai Bizottságban. Az elmúlt két hónapban, és különösen az elmúlt két hétben jelentősen megnőtt a migrációs nyomás a déli határon - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd a röszkei tranzitzónánál azt mondta, a migránsok mozgása már a 2015-öshöz hasonló. A NATO először mondta ki, hogy a délről érkező tömeges migráció biztonsági kihívást jelent, és a szövetségnek foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a londoni NATO-csúcs után. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a NATO a jövőben is a világtörténelem legsikeresebb védelmi szövetsége maradjon – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Londonban. Szijjártó Péterközölte: az illegális migrációs folyamatok - különösen a Nyugat-Balkánon - nemhogy nem álltak le, de erősödnek, és ez erősíti a terrorszervezeteket is. Szijjártó Péter hozzátette: Az ellenőrizetlen migrációs hullámok lehetőséget teremtenek a terrorszervezeteknek arra, hogy szélsőséges ideológiáikat az egész világon terjesszék, terroristáikkal együtt. Nagy-Britannia külpolitikájának egyik sarokköve a vallásszabadság garantálása és a vallási okokból üldözött közösségek támogatása, ez egybevág a magyar kormány üldözött keresztényeket támogató politikájával - mondta Szijjártó Péter. A NATO és Ukrajna közeledését blokkoló vétóját Magyarország akkor oldja fel, ha a kárpátaljai magyarok visszakapják az ukrán nyelvtörvény előtt őket megillető jogaikat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Stratégiai hiba az Albániával és Észak-Macedóniával tartandó csatlakozási tárgyalások megkezdésének elhalasztása - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy minden szereplő részéről fontos a bővítési folyamatok megélénkítése, és az, hogy az unió esélyt adjon a tagjelölt országoknak a csatlakozásra. Két politikusnak van víziója Európa számára, az egyik Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a másik Emmanuel Macron francia államfő – mondta Varga Judit igazságügyi miniszterrel a Die Welt című német lapnak. "Amikor beléptünk az európai klubba, nem mondtunk le arról a jogunkról, hogy önállóan döntsük el, kivel akarunk együtt élni" - hangsúlyozta Varga Judit. A német külügyminisztérium kiutasított Németországból két orosz diplomatát egy berlini csecsen emigráns meggyilkolásával összefüggésben. Ellenlépések egész csomagját helyezte kilátásba az orosz külügyminisztérium amiatt, hogy Németország kiutasított két orosz diplomatát. A Kreml támogatja a francia elnöknek azt az elképzelését, hogy Európát vonják be a szárazföldi állomásoztatású közepes és rövidebb hatótávolságú nukleáris eszközök tilalmáról megkötendő új INF-szerződésbe - közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Bulgária szándékosan akadályozza az Török Áramlat gázvezeték Európa felé tartó folytatásának építését - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Újabb két civilhajónak adott kikötési engedélyt az olasz kormány. Az Alan Kurdi német civilhajó 61 személlyel a fedélzetén a szicíliai Messinában, az Ocean Viking 60 migránssal a szintén szicíliai Pozzallóban kapott kikötési engedélyt. Terrorista támadás érte Afganisztánban egy japán segélyszervezet egyik kocsiját, a benne utazó japán orvost és öt helyi alkalmazottat megölték - közölte több hivatalos forrás. A merényletet elítélte az afgán és a japán kormány is. Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely Kína elleni szankciók életbe léptetésére szólítja fel Donald Trump elnököt a Kínában élő muszlim vallású ujgur kisebbség elnyomása miatt. Kína tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy az amerikai képviselőház megszavazta a nyugat-kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen élő ujgur nemzetiség emberi jogaival kapcsolatos törvénytervezetet. New Yorkban 40 évi börtönre ítélték az amerikai állampolgárságú Ali Kouranit, miután bűnösnek találták abban, hogy terrorista merényletek előkészítésében vett részt az Iszlám Dzsihád nevű szervezet megbízásából. A román képviselőház hatályon kívül helyezte az elítéltek idő előtti szabadulásáról szóló „kompenzációs” törvényt, amelynek hatására több mint 21 ezer elítélt hagyhatta el a börtönt a büntetés letöltése előtt. Legkevesebb 17 halottja van a Fülöp-szigetekre lecsapó Kammuri tájfunnak, amely miatt félmillió ember kénytelen volt elhagyni lakhelyét. 30-an megsérültek Prágában, amikor egy városi busz belerohant egy óvodásokat szállító autóbuszba. A környéket lezárták, emiatt hatalmas dugók alakultak ki a cseh főváros 11. kerületében. Mesterséges idegsejteket fejlesztettek ki brit kutatók, az apró „agyi chipek” olyan betegségek gyógyításához jelenthetnek új utakat, mint az Alzheimer-kór - írta a BBC hírportálja. Sikkasztás miatt emelt vádat a Komlói Járási Ügyészség egy nő ellen, aki társasházak közös képviselőjeként több mint 170 millió forintos kárt okozott öt év alatt – közölte Varga-Koritár György, Baranya megyei főügyész. Felborult egy teherautó az M5-ös autópályán Szeged közelében, a rendőrök teljes szélességében lezárták a sztráda érintett szakaszát a főváros felé vezető oldalon. Korlátozások és szakaszos lezárások lesznek szerda, csütörtök és péntek éjszaka egy extrém méretű, a gönyűi kikötőből Tiszaújvárosba tartó járműszerelvény haladása miatt az M1-es és az M3-as autópályán, valamint az M0-s autóúton. A magyar női kézilabda-válogatott 30:20-ra legyőzte Szenegál együttesét a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, a csoportkör negyedik fordulójában, Jacusiróban. A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága egymillió forintra büntette a Ferencvárost, mert szurkolói a Kaposvár elleni mérkőzésen pirotechnikai eszközt használtak. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség kimutatása alapján a klubok összesen 653,9 millió dollárt fizettek ki az ezen a területen dolgozó szakemberek közvetítői munkájáért.