A lap az Ria Novoszty portálra hivatkozva azt írja, miután megbeszélést folytatott Donald Trump elnökkel, Vlagyimir Putyinnal, az elnök tanácsadója, Jurij Usakov beszámolója szerint, megbeszélést tartott a Biztonsági Tanács tagjaival.

„Tegnap este, közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök összegyűjtötte a Biztonsági Tanács állandó tagjait a Kremlben, és részletesen tájékoztatta őket az amerikai kollégájával folytatott eszmecsere tartalmáról” – ismertette.

Trump és Putyin a nyolcadik, egyben leghosszabb telefonbeszélgetését tartotta második ciklusa kezdete óta, amely két és fél órán át tartott. Usakov szerint egy új csúcstalálkozóról tárgyaltak, amelyet Budapesten tartanak.

A találkozó időzítése Szergej Lavrov külügyminiszter és Marco Rubio külügyminiszter együttműködésével válik majd egyértelműbbé. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Putyin hangsúlyozta Oroszország elkötelezettségét a diplomáciai megoldás iránt, és részletes helyzetértékelést adott.

Felmerült a Tomahawk rakéták Ukrajna számára történő lehetséges szállítása is.

Az orosz elnök a beszélgetésben megjegyezte, hogy ezek a fegyverek nem változtatnának a csatatéren kialakult helyzeten, de súlyosan károsítanák Moszkva és Washington kapcsolatát.

A RIA beszámolója szerint Trump a maga részéről a konfliktus mielőbbi befejezését szorgalmazta, és kijelentette, hogy ez óriási lehetőségeket nyit meg az Oroszország és az Egyesült Államok közötti gazdasági együttműködés előtt.