Putyin: 2025-öt a haza védelmezőinek évévé nyilvánították Oroszországban

Megosztás itt:

Oroszország az elmúlt évben a legnehezebb kihívásokra is képes volt válaszolni, erről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi köszöntőjében. Az államfő szavai szerint még sok a megoldásra váró feladat, de méltán lehetnek büszkék arra, amit már elértek.

Most, az új év küszöbén a jövőre gondolunk. Biztosak vagyunk benne, hogy minden rendben lesz. Csak előre fogunk menni – mondta az elnök. Putyin a katonákhoz is szólt, megjegyezve, hogy rokonaik és barátaik, emberek millióinak gondolatai és reményei országszerte most velük vannak. Igazi hősöknek nevezte őket, akiknek bátorsága és vitézsége büszkévé teszi Oroszországot. Az államfő emlékeztetett arra, hogy a jövő évben lesz a győzelem 80. évfordulója. Hozzátette, hogy 2025-öt ezért a haza védelmezőinek évévé nyilvánították Oroszországban.

Mi, a nácizmust leverő nemzedék gyermekei, unokái és dédunokái hűek vagyunk veteránjaink parancsaihoz és hagyományaihoz – hangsúlyozta az államfő. Putyin megjegyezte, hogy Oroszország a XXI. század első negyedének számos nagyszabású eseményét a nép egységének köszönhetően vészelte át. Az ország nagy célokat tűzött ki és valósított meg. Az elnök szerint az oroszok többször is legyőzték a megpróbáltatásokat, mert együtt voltak. – Így erősödött meg az egységünk, az önmagunkba, az erőnkbe és képességeinkbe vetett hitünk – tette hozzá.

Az új év beköszöntéig már nem sok van hátra. Ezekben a percekben a legközelebbi emberek vannak velünk: a családunk, a gyermekeink, a szüleink, az unokáink, a barátaink és a harcostársaink. Jólétet kívánok minden honfitársamnak. Ha együtt vagyunk, minden valóra válik – jegyezte meg Putyin.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: AFP