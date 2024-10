Pusztító vihar zúdult Spanyolországra + videó

Megosztás itt:

ítéletidő csapott le Spanyolországra. A rendkívüli vihar főleg Valenciában, Kasztília-La Manchában és Andalúziában okozott rendkívüli eseményeket tegnap. A szerda reggeli információk szerint 51 ember meghalt, vannak köztük gyerekek is, de sokakat még mindig eltűntként tartanak nyilván, mindannyiukat a kiáradó folyók ragadtak magukkal vagy a nyílt utcán, vagy autóvezetés közben az utakon. Az áldozatok többsége valenciai falvakban élt.

Több településen már hétfő este lefújták a tanítást elővigyázatosságból, majd tegnap aztán egész nap helikopterrel és csónakokkal mentették az embereket az otthonukból rengeteg településen, de így is sokan csapdába estek és órákon át várták a mentőegységeket a felsőbb emeleteken, vagy a kocsijukban. Rengeteg településen önkormányzati épületeket nyitottak meg este, hogy legyen hol aludniuk azoknak, akiket evakuáltak, mivel nem csökkent annyit a vízszint, hogy haza tudjanak menni. Egyelőre annyi tudni, hogy Valenciában, Kasztíliában és Andalúziában is több százan maradtak fedél nélkül és nem tudni, mikor térhetnek haza.

A közlekedésben is óriási fennakadások voltak tegnap. A nap rögtön azzal indult, hogy az özönvízszerű esőzés miatt kisiklott egy Málaga és Madrid között közlekedő nagysebességű vonat közel háromszáz utassal, de senki sem sérült meg. Valenciában aztán estére több vonalon le kellett állítani a vonatközlekedést, mert életveszélyessé vált, de ugyanez történt a reptéren is, több induló járatot töröltek, az érkezők nagy részét pedig máshová irányították át. Este aztán az autópályákon is akadt munka, hat kamion borult fel az orkánerejű szél miatt, de a valenciai Carleten például egy tornádó söpört végig, darabokra törve raktárépületeket, de több lakóházban is kárt tett. Az ítéletidő miatt csak Valencia közösségben majdnem 40 ezer embert maradt áram nélkül.

A gazdák közben már most azt mondják, hogy milliós nagyságrendűek a károk, amiket elszenvedtek, a viharnak ráadásul még nincs vége, bár a következő napokban folyamatosan csökken az eső mennyisége. A kormány késő este még létrehozott egy válságbizottságot, hogy mára összehangolják a munkát és a segítségnyújtást a vihar által érintett régiókban.