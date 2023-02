Pusztító rakétatámadást mért az ukrán városokra az orosz hadsereg

Megosztás itt:

Brutális pusztítást végzett Ukrajna-szerte az orosz hadsereg éjszakai támadása. Moszkva elsődleges célpontjai továbbra is áramhálózat létesítményei. Robbanások hallatszottak Harkivban, Dnyipropetrovszkban, Zaporizzsjában.

Oroszország nagyszabású offenzívát indított Kelet-Ukrajnában, és megpróbálja áttörni a Kreminna városánál lévő védelmet-közölte a luhanszki régió kormányzója.

A támadások Kijevet sem kerülték el, az ukrán főváros lakói a menedékhelyükre a metróba siettek. Egy kijevi iskola diákjai az állomáson folytatták a tanórát.

Az offenzíva közben Moldova légterét is átlépte egy rakéta. Az incidens után be is kérették az orosz nagykövetet. Az ukrán vezérkari főnök szerint egy rakéta Románia felett is áthaladt. Bukarest ugyanakkor cáfol.

Közben rendkívüli ülést hívtak össze Ukrajna miatt a Pozsonyban. A vitát a legerősebb ellenzéki párt, a Robert Fico által vezetett Irány hívta össze azt követően, hogy az ügyvezető kormányfő ígéretet tett arra, hogy Szlovákia átadja a Mig–29-es vadászgépeit Ukrajnának. Robert Fico szerint a felajánlás a szlovák alkotmányba ütközik.