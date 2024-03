Pusztító időjárás söpör végig az amerikai kontinensen + videó

Megosztás itt:

A riportban szereplő egyik háznak a tetőszerkezete kártyavárként omlott össze Indianában. A térségen végigszáguldó forgószél fákat csavart ki, a környéket mindenhol törmelék borítja. "Az egész mennyezet beomlott. Minden szigetelés és a hátsó falak is leomlottak", nyilatkozta az egyik háztulajdonos.

A viharrendszer Kentucky északi részét és Közép-Ohio-t is érintette. A környéken többször is tornádóriasztást kellett kiadni. Kaliforniában a vihar fákat tépett ki, melyek autók szélvédőit törték be és házakat is eltaláltak.

A Sziklás-hegységben fekvő Colorado. Több százezren maradtak áram nélkül a hóvihar miatt. Iskolákat kellett bezárni, több út vált járhatatlanná és több száz repülőjáratot is törölni kellett. Szakértők szerint az elmúlt évek eddigi legsúlyosabb vihara tombol az államban. Az előrejelzések szerint a havazás folytatódik.

Beszakadt tető, törmelékek. Ez már az Argentinai Campana. A héten heves esőzések és jégeső sújtotta a térséget. A helyi lakosok most együtt takarítják el a romokat és dolgoznak a felhőszakadás okozta károk helyreállításán.

Öt perc alatt minden összeomlott. Remegést, szelet éreztünk, az ablak megremegett és hirtelen egy hatalmas robbanás. Azt hittem, hogy megfogunk halni, mert közben beszakadt a ház teteje és úgy tűnt, minden összedől.- mondta ez a helyi lakos.

A meteorológusok szerint, egy hét alatt a márciusban szokásos teljes havi csapadékmennyiség lehullott a térségben. Az argentin főváros régiójára narancssárga riasztást adtak ki a hatóságok.