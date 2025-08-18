Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 18. Hétfő Ilona napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Puerto Ricóban komoly áramkimaradást okozott az Erin hurrikán

2025. augusztus 18., hétfő 08:23 | MTI

Az Erin hurrikán ugyan csak súrolta Puerto Ricót, így is komoly károkat okozott vasárnap.

  • Puerto Ricóban komoly áramkimaradást okozott az Erin hurrikán

A 4-es erősségű hurrikán hatására heves esőzések voltak Puerto Ricóban, villámárvizeket, kisebb földcsuszamlásokat okozva. A heves széllel járó természeti katasztrófa miatt Puerto Ricóban több mint 140 ezer háztartás maradt áram nélkül. A LUMA nemzeti villamosenergia-társaság egyelőre még megbecsülni sem tudja, mikor áll helyre az áramszolgáltatás.

Az Erin pénteken lett a 2025-ös szezon első hurrikánja.

Meteorológusok előrejelzése szerint a hurrikán Észak felé, a Bermudák irányába mozdul tovább, ahol várhatóan alább hagy az ereje.

MTIs

További híreink

Ételek, amelyeket tilos air fryerben sütni

Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben

A Házasság első látásra sztárja kitálalt Balogh Tamásnéról: „Majdnem a kezemet is megütötte...”

Nagy a baj, mind meghalunk

Így tedd el télire a fügét, fantasztikus ez a recept

Óriási focidráma Pakson, erre senki sem gondolt

Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot

NB II: a 4. forduló mérkőzései – ÉLŐ eredménykövető!

Felvértezve megy Von der Leyen és Zelenszkij Washingtonba

További híreink

Felvértezve megy Von der Leyen és Zelenszkij Washingtonba

A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

Új milliárdosa van az országnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új milliárdosa van az országnak
2
A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról
3
Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben
4
Külföldiek taroltak le mindent az M6-os pihenőjénél
5
Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot
6
Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!
7
Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez
8
Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt
9
Sajtóklub – Két nagyhatalom leült + videó
10
Rossz hír az elektromosautó-tulajdonosoknak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!