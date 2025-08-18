Puerto Ricóban komoly áramkimaradást okozott az Erin hurrikán

Megosztás itt:

A 4-es erősségű hurrikán hatására heves esőzések voltak Puerto Ricóban, villámárvizeket, kisebb földcsuszamlásokat okozva. A heves széllel járó természeti katasztrófa miatt Puerto Ricóban több mint 140 ezer háztartás maradt áram nélkül. A LUMA nemzeti villamosenergia-társaság egyelőre még megbecsülni sem tudja, mikor áll helyre az áramszolgáltatás.

Az Erin pénteken lett a 2025-ös szezon első hurrikánja.

Meteorológusok előrejelzése szerint a hurrikán Észak felé, a Bermudák irányába mozdul tovább, ahol várhatóan alább hagy az ereje.

MTIs