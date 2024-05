Puccskísérletet hiúsított meg a hadsereg az egykori Zairében

Sylvain Ekenge dandártábornok, a hadsereg szóvivője közleményében azt írta, hogy az akciót katonai egyenruhát viselő kongóiak és külföldiek követték el, amikor tüzet nyitottak a parlament házelnöki tisztségére is jelölt gazdasági miniszter, Vital Kamerhe Kinshasában, az elnöki palotától mintegy két kilométerre található rezidenciájára. Hozzátette, hogy a katonai- és biztonsági erők valamennyi elkövetőt és a vezetőjüket is ártalmatlanná tették, így a nyugalom helyreállt és a lakosságnak nincs oka a félelemre, mert a külföldi nagykövetségeknek is otthont adó városnegyed védelmét megerősítették. Azt azonban nem pontosította, hogy a puccsistákat megölték, vagy csak őrizetbe vették.

