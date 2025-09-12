Keresés

2025. 09. 12. Péntek
Külföld

Puccskísérlet miatt 27 év börtönbüntetésre ítélték a volt brazil elnököt

2025. szeptember 12., péntek 09:42 | MTI

A brazil legfelsőbb bíróság bíráiból álló testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt puccskísérlet vádjával.

  • Puccskísérlet miatt 27 év börtönbüntetésre ítélték a volt brazil elnököt

A volt államfő, aki mindvégig tagadta az ellene felhozott vádat, fellebbezhet az ítélet ellen. Jair Bolsonaro jelenleg háziőrizetben van Brazíliavárosban.

Az ügyet vizsgáló testület öt bírója közül négy bűnösnek találta az öt vádpontban Jair Bolsonarót, aki ezzel az első olyan volt brazil elnök, akit puccskísérlet miatt ítéltek el.

A vádpontok egyike puccskísérlet a 2022-es elnökválasztási verseny elvesztését követően a vetélytárs, Luiz Inácio Lula da Silva ellen egy olyan összeesküvésben, amelynek részeként Lula, továbbá Geraldo Alckmint, Brazília megválasztott alelnöke és Alexandre de Morais, a legfelsőbb bíróság egyik tagjának a meggyilkolását is tervezték. A vádpontok között szerepelt továbbá részvétel fegyveres bűnszervezetben, a demokratikus jogállamiság erőszakos eltörlésére tett kísérlet, erőszakos károkozás és műemlékvédelem alatt álló örökség megrongálása.

Jair Bolsonaro vádlott társait szintén elítélték a puccskísérletben való szerepük miatt. Braga Netto tábornok, Bolsonaro korábbi védelmi minisztere és 2022-es választások alelnökjelöltje 26 év börtönbüntetést kapott. Almir Garnier admirális 24 évet, Augusto Heleno tábornok 21 évet, Paulo Sérgio Nogueira tábornok pedig 19 évet. Mauro Cid alezredest, aki együttműködött a nyomozásban, két év börtönbüntetésre ítélték.

MTI

