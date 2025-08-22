Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Megosztás itt:

Újabb ukrán dróntámadás bénította meg a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. A támadásért felelős Robert „Magyar” Brovdi ukrán parancsnok olyat üzent magyar nyelven az oroszoknak, amit nem tesznek zsebre. - írta meg a VILÁGGAZDASÁG.

Az ukránok már többször lesújtottak a Magyarországra is orosz olajat szállító Barátság kőolajvezetékre. Ezek következtében az olaj szivattyúzása leállt. A támadásért felelős Robert „Magyar” Brovdi parancsnok ezután magyarul üzent.

Az orosz Druzsba, azaz Barátság kőolajvezetéken kedden már másodjára állt le az olaj szivattyúzása néhány napon belül egy ukrán dróntámadás után, ám az oroszok szerdára helyreállították. Ekkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megüzente Kijevnek: „Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!”

Ukrajna azonban nem hallgatott Magyarország felszólítására, péntek hajnalban újabb támadást intézett az energetikai infrastruktúra ellen. Az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerei csapást mértek az Unecsa légibázisra az oroszországi Brjanszki régióban.

Az akció a Munkácsot ért orosz rakétázás bosszújaként is értelmezhető, csakhogy ezzel megint a magyaroknak okoz kárt Kijev. A Barátság vezeték, oroszul a Druzsba, Magyarország energiabiztonsága szempontjából ugyanis kardinális, mivel a gazdaság működtetéséhez elengedhetetlen orosz olaj ebből a forrásból érkezik. Ez azonban most ismét megszakadt.

Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Parancsnoka az öngyilkos drónos támadás után videót tett közzé a robbanásról, amelyet így kommentált ukránul: „Az Unecsa finomító kapott a pofájára. Jöhet a javítás 48 órán belül. A fullánkot a 14. SBS-dandár Pilótái juttatták el a férgeknek, a Pilóta Nélküli Rendszerek Erőiből. Az SBS Madarak útja az orosz finomítók ellen folytatódik.”

A parancsnok pedig magyarul így üzent az oroszoknak:

És még valami – finomabban, személyesen: Ruszkik, haza!

Az Unecsa olajvezeték-állomás a Transznyeft holdingtársaság tulajdonában található Druzsba fő olajvezeték-hálózat legnagyobb csomópontja, amely az agresszor ország katonai-ipari komplexumának ellátásában vesz részt. Az állomás fő funkciója az olaj szállítása egy csővezeték-rendszeren keresztül, amelynek teljes hossza körülbelül 9 ezer kilométer – világított rá a Pravda a kőolajvezeték ukrán részről való stratégiai fontosságára az ukrajnai háborúban.

