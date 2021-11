Megosztás itt:

Az új fertőzések kiemelkedően magas száma miatt Szlovákia korlátozásokat vezet be azokkal szemben, akik még nem vették fel az oltást. Pozsony azt is fontolgatja, hogy kötelezővé teszi az oltást az idősek számára. Ukrajna eközben túljutott a pandémia eddigi legsúlyosabb hullámán, de továbbra is magas a kockázata egy újabb tömeges megfertőződésnek.

Hír TV