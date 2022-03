Pótjelöltről suttognak a demokrata párti politikusok

Megosztás itt:

Ugyan a demokrata párti politikusok – tekintettel a jelenlegi amerikai elnökre – egyelőre nyíltan nem vallanak esetleges elnöki ambícióikról, mégis felröppent egy-két név a köreikben arról, ki lehetne a jelöltjük a következő választáson, ha nem Joe Biden.

Az elnök jelezte, amennyiben jó egészségügyi állapotnak örvend, újra indulna 2024-ben.

Bár politikustársai arról vallanak, tiszteletben tartják a döntését, egyre inkább elképzelhetőnek tartják azt a szcenáriót is, hogy Biden nem szerepel a jelöltek között két év múlva. Ennek oka nemcsak abban rejlik, hogy a 79 éves Biden már így is a valaha volt legidősebb vezetője az Egyesült Államoknak, hanem abban is, hogy a népszerűségi indexe is egyre csökken.

A Wall Street Journal amerikai napilap friss felmérése szerint az állampolgárok több mint fele, összesen 52 százaléka gondolja úgy, hogy Biden nem fog újraindulni két év múlva. A válaszadóknak csupán 29 százaléka vallja, hogy az elnök ismét a jelöltek egyike lesz – a maradék 19 százalék nem tudott válaszolni a kérdésre. A Biden jelöltségével kapcsolatos kétségek közepette pedig az amerikai Politico magazin egy névtelen, demokrata párti forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy

többen is Ro Khanna kongresszusi képviselőt győzködik arról, induljon elnökjelöltnek – amennyiben Biden végül nem szánja rá magát erre a lépésre.

A Bernie Sanders szenátor egykori elnökválasztási kampányát támogató Jeff Weaver és Mark Longabaugh állítólag már megbeszéléseket is folytatott a Kaliforniát képviselő politikussal.

Úgy gondolom, Ro nagyon hatásos jelölt lenne

– nyilatkozta Longabaugh, hozzátéve, hogy természetesen csak arra a forgatókönyvre érti ezt, amelyikben a jelenlegi elnök nincs a jelöltek között. Ro Khanna egy interjúban azt közölte, nem áll szándékában Biden kihívója lenni, ám nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a 2028-as elnökválasztáson induljon. – Arra számítok, hogy Biden elnök indul a következő választáson, és teljes mértékben támogatom is ezt a döntését. Ha azonban mégsem pályázna meg egy második ciklust, nagyon sajnálatosnak tartanám, viszont számos másik politikust is el tudok képzelni jelöltként, aki gondoskodna arról, hogy a demokraták legyőzzék Donald Trumpot – jelentette ki Khanna. A demokraták lehetséges jelöltjei között Kamala Harris nevét is emlegetik, ám többen szkeptikusan állnak hozzá, hogy valóban meg tudna-e nyerni egy választást a jelenlegi alelnök.

Mint ahogyan Ro Khanna is célzott rá, Donald Trumpnak továbbra sem akad párja a republikánus pártban.

Az előző amerikai elnök már többször utalt rá, hogy harmadszor is megmérkőzik az amerikai elnökválasztáson, várhatóan a novemberi félidős választások után tesz majd erről hivatalos bejelentést. A február végén megtartott Conservative Political Action Conference-en (Konzervatív Politikai Akció Konferencia, CPAC) készítettek is egy felmérést a résztvevőkkel arról, kit támogatnának a Republikánus Párt jelöltjeként. Ez alapján Donald Trump könnyedén aratna győzelmet politikustársai felett, a volt elnökre a válaszadók 59 százaléka szavazna egy republikánus előválasztáson. A felmérésen Ron DeSantis floridai kormányzó 28, Mike Pompeo, korábbi külügyminiszter pedig két százalékot kapott. A már említett Wall Street Journal-felmérésből az is kiderült, hogy az amerikai választók 49 százaléka szerint Trump valóban indulni fog 2024-ben is, míg a válaszadók mindössze 27 százaléka vélekedett úgy, hogy ez nem fog megtörténni.

