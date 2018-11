Porosenko: Bármelyik pillanatban kitörhet a háború

Saját népszerűségét akarja növelni az ukrán a háborús provokációval – jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az oroszok a Krím félsziget mellett fogták el vasárnap az ukrán hadiflottát, a 24 fős legénységet előzetes letartóztatásba helyezték. Petro Porosenko november 26-val hadiállapotot rendelt el Oroszországgal szemben, ami harminc napig lesz érvényben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat ütött rajta az ukrán hajórajon. A flottilla három járműve vasárnap Ogyesszából Mariupolba próbált meg eljutni, a Fekete- és az Azovi-tengert összekötő Kercsi-szoroson keresztül, amikor a területet ellenőrzés alatt tartó orosz határőrök előbb rájuk lőttek, majd elfogták a hajókat, rajtuk az összesen 24 fős legénységgel.

Egy krími bíróság az elfogott haditengerészek kéthavi előzetes letartóztatásáról döntött, és határsértésért akár 6 év börtönre is ítélhetik az ukránokat. Korábban néhányukkal interjút készített az orosz nemzetbiztonsági szolgálat, és egyikük azt vallotta: tudta, hogy egy provokációban vesz részt.

„Miután engedély nélkül áthajóztunk az orosz tengeri határon, végignéztem, ahogy az orosz nemzetbiztonsági szolgálat járőrhajói megközelítenek minket. Szándékosan figyelmen kívül hagytam a rádiós jeladásokat. Tisztában voltam azzal, hogy az ukrán haditengerészet akciója provokatív természetű volt” – mondta Vologyimir Leszovoj, az elfogott ukrán hajóraj parancsnoka.

Az ukrán haditengerészet parancsnoka szerint azonban ez hazugság, amit az oroszok erőszakkal kényszerítettek ki a katonából.

Moszkva lépésére válaszul Petro Porosenko elnök hadiállapotot hirdetett Ukrajnában, döntését a kijevi parlament is támogatta. Az ukrán államfő egy tévéinterjúban egyértelművé tette, hogy szerinte bármelyik pillanatban kitörhet a háború a két ország között.

„Az incidens után biztosítanunk kellett, hogy az ukrán fegyveres erők vissza tudjanak verni egy teljes körű szárazföldi inváziót. Az orosz tankok még mindig Ukrajna határánál vannak. És ezért nem szeretném, ha bárki is így úgy gondolná, ez szórakozás vagy játék csupán. Fennáll a veszélye egy háborúnak az Orosz Föderáció ellen” – mondta Porosenko.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyszerűen Petro Porosenko népszerűség-növelő akciójaként jellemezte a katonai incidenst.

„Ez kétségtelenül egy provokáció volt, amiben szerintem az ukrán elnök is részt vett, a jövő márciusi államfő-választásra készülve. Az elnök most valahol az ötödik helyen lehet a népszerűségi versenyben, egyelőre a második körbe sem jutna be, úgyhogy valamit ki kellett találnia” – mondta az orosz elnök.

A két ország közötti feszültséget legutóbb az fokozta, hogy Oroszország idén egy híddal zárta le fizikailag is a Kercsi-szorost az ukrán hajóforgalom elől. A Krím körüli vizeket ténylegesen egyébként is az oroszok ellenőrzik, mióta 2014-ben Moszkva megszállta a hivatalosan Ukrajnához tartozó félszigetet.