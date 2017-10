Populista milliárdos lesz a cseh kormányfő

Hívei ünneplik a leendő cseh miniszterelnököt. Andrej Babis populista, uniós-, bevándorlás- és elit-ellenes jelszavakkal nyert, de már a győzelmi beszédében finomított és megígérte, hogy nem kezdi el a cseheket kiléptetni az EU-ból, amitől az ellenfelei tartottak.

„Küzdeni fogunk a cseh érdekekért. Kemény partnerek leszünk az EU-ban és a NATO-ban is. Tudom, hogy sokan bírálnak, mert Kelet felé nyitnék, de nem kell aggódniuk, nem fogok kelet felé nyitni. Ellenben a nyugatnak, az EU-nak is le kell vonni a tanúságot, hogy miért léptek ki a britek. Minden eszközzel azon leszünk, hogy a két- vagy többsebességes Európa helyett egy egységes Európa legyen” - mondta a miniszterelnök-jelölt.

Babis Csehország második leggazdagabb embere, mezőgazdasági cégekből lett pénze, de média-birodalmat is épített, a 2 legnagyobb cseh lap és televízió is hozzá tartozik. Cégeinek magyarországi leányvállalatai is vannak és korábban azt nyilatkozta, hogy csodálattal nézi, mekkora hatalma van Orbán Viktornak Magyarországon, de egyelőre nem mer találkozni a magyar miniszterelnökkel, mert akkor nekiesne a cseh sajtó. Babist így is eleget támadják. Az egyik vád ellene, hogy a 80-as években a kommunista párt és a szovjet KGB besúgója volt, és nem is sikerült tisztáznia magát. Ráadásul a rendőrség is nyomoz ellene uniós pénzek elsikkasztása miatt. Ennek ellenére biztosan ő kap kormányalakítási megbízást, csak nem tudni, kivel lép koalícióra, eddigi szövetségesei, a Szociáldemokraták ugyanis leszerepeltek, csak hatodik helyen végeztek.

„Gazdasági kérdésekről csak a szociáldemokraták beszéltek a kampányban. A jobboldaliak mind az EU-ról, meg a migránsokról, de soha nem a stabilitásról és a növekedésről” - mondta egy szavazó.

Babis a második helyen végzett liberális-konzervatívokkal, a harmadik helyezett Kalózpárt nevű liberális szervezettel, és a negyedik helyezett szélsőjobboldallal se tud majd koalíciót kötni. Ezért elemzők szerint akár több hónapos patthelyzet is kezdődhet.