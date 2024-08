Pöltl Ákos: „A kés ellen nem védekezünk, hanem megpróbáljuk túlélni"

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, múlt hét pénteken terrortámadás történt a nyugat-németországi város főterén a település 650 éves történelmét ünneplő fesztiválon. Az elkövető három embert megölt, nyolc továbbit pedig megsebesített. A támadó több alkalommal, hátulról szúrt, és szándékosan az áldozatok torkát célozta meg. Szombaton pedig Mosonmagyaróváron késelt meg egy fiatal nő négy embert, köztük a családtagjait is.

„Az Európába beáramló idegen kultúrák magukkal hozzák a kés »kultúráját« is, hiszen sok helyen gyerekkortól a mindennapok része a kés, megszokott, kondicionált eszköz, a támadás legegyszerűbb, ám egyben legbrutálisabb formája is, ami ráadásul kevés előképzettséget igényel” – reagált lapunknak Pöltl Ákos a Solingenben és Mosonmagyaróváron elkövetett brutális késes támadások nyomán. A családbiztonsági szakértő és hivatásos testőr szerint fel kell készülnünk Európában a kés még fokozottabb térnyerésére és ezzel együtt civilként, családként, hétköznapi emberként a késes támadások túlélésére.

