Politikai megoldást sürgetnek a szír polgárháborús helyzet kezelésére

A török külügyminiszterrel találkozott Moszkvában Szergej Lavrov. Hozzájuk csatlakozott háromoldalú tárgyalásokra a az iráni külügyminiszter is. A regionális és nemzetközi politikai kérdésekről illetve a szíriai helyzetről egyeztettek.

„Biztos vagyok benne, hogy szükséges segíteni a szíriaiakat, hogy befejezzék az országok megtisztítását a terroristáktól, és mi mindannyian segítjük a szír kormányt, hogy ez gyorsabban végbe mehessen” – emelte ki az orosz külügyminiszter.

Április hetedikén a felkelők kezén lévő Dúma városa ellen légitámadást hajtottak végre a szír kormányerők orosz támogatással. Az Egyesült Államok és a szír lázadók szerint vegyifegyver-támadás történt, melynek során klórgázt és szarint is bevetettek. A vádakat az orosz fél tagadta.

Az iráni külügyminiszter úgy véli, hogy a vegyi fegyverek használata, vesse be azokat bármely oldal is, elfogadhatatlan. „Mi mindig is elítéltük a vegyi fegyver használatát függetlenül az áldozatoktól vagy tettesektől. De ha valaki a saját kezébe veszi az ítélkezést, az csak tovább bonyolítja a helyzetet Szíriában és tovább növeli a feszültséget” – emelte ki Mohammad Javad Zarif.

A török diplomácia vezetője szerint a katonai beavatkozás jogszerűtlen és fenntarthatatlan, Iránnak, Oroszországnak és Törökországnak pedig együtt kell működnie, hogy politikai megoldásokat találjon. „Egyetértek Javad Zariffal abban, hogy a legjobb megoldás a politikai megoldás, minden katonai akció jogellenes és tarthatatlan” – hangoztatta Mevlut Cavusoglu.

A háromoldalú tárgyalások előtt Szergej Lavrov és az iráni külügyminiszter négyszemközti megbeszélést folytatott, ahol szóba került egy közös átfogó cselekvési terv elfogadása az iráni atomprogramról.