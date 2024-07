Politikai földindulást okozott a Vox párt lépése Spanyolországban + videó

A Vox lépése nagy port kavar a spanyol belpolitikában. A konzervatív Néppárt vezetőjét, Alberto Nunez Feijóot meglepte és egyben felháborította, hogy a Vox hat képviselője beállt a Patrióták Európáért mögé, különösen azért, mert ezt aznap jelentették be, hogy Orbán Viktor kormányfő Moszkvába utazott, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal. Ezt a látogatást a néppárti vezető nyilvánosan, a közösségi felületein ítélte el. A Vox és a Néppárt itt Spanyolországban több régióban is koalícióban kormányoz, de folyamatosak köztük a súrlódások, mert alapvető kérdésekben nem értenek egyet. A Vox tegnapi döntése pedig további összetűzésekhez vezethet.

