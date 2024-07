Politico: Atomháborús helyzetet teremtene a NATO és Moszkva között Ukrajna NATO-tagfelvétele

Eközben Washington és az európai államok azzal kecsegtetik Kijevet, hogy egyszer a NATO-hoz csatlakozhat, és ez a folyamat már visszafordíthatatlan. Az Egyesült Államok tízéves biztonsági megállapodást között Ukrajnával, amelynek értelmében az ukrán hadsereg oroszországi célpontok ellen is bevethet már amerikai fegyvereket, míg Macron elnök balti támogatással már azt vetíti előre, hogy a NATO szárazföldi erőit is esetleg be kell majd vetni az ukrajnai háborúban.

