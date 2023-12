Politico: a szankciók elhibázottak

Megosztás itt:

Igaz, ezeknek a szankcióknak a hatóköre példátlan volt, és az orosz gazdaságra is kihatással van. A háború menetét azonban alig változtatták meg. 2022-ben, a legtöbb nyugati szankció bevezetésének évében pedig Oroszország a története során először megelőzte Németországot a vásárlóerő-paritáson (PPP) számított bruttó hazai termékben (GDP) – idézi cikkében a Magyar Nemzet Andreas Umlandt.

Ami még rosszabb, sok nyugati vállalat folytatta a vásárlást Oroszországból, és különféle közvetítőkön keresztül exportált Oroszországba.

A tekintélyüket vesztett nemzetközi szervezetek dilemmájára is felhívja a figyelmet a szerző. Ahogy fogalmaz, Oroszországot kizárták a G8-akból, amelyek ismét G7-ekké váltak. Ennek ellenére továbbra is tagja maradt az ENSZ-nek, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, a G20-nak, a BRICS-nek is.

Sőt még mindig az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja, ahol vétójoggal rendelkezik.

A szerző végkövetkeztetése, hogy nem lesz megfelelő győzelem, ha Ukrajna visszakapja területi integritását, mivel sem Ukrajna, sem a nemzetközi jog és az igazságszolgáltatás érdekei nem szolgálnának teljes mértékben, ha Oroszország sérelmeit érintetlenül, bűneit pedig büntetlenül hagynák.

A teljes cikket a Magyar Nemzet Online-on olvashatják.