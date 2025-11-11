Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért

Megosztás itt:

Oroszország mintegy 150 ezer katonát vezényelt Pokrovszk elfoglalására a donyecki régióba ukrán tisztviselők közlése szerint, miközben a szemben álló felek között fokozódnak a harcok – írja az Independent. Ukrajna és Oroszország ellentmondásos beszámolókat adott ki a Pokrovszktól keletre fekvő, ostromlott Mirnohrad város körüli harcokról, Moszkva erői szinte minden oldalról körülvették a várost. Olekszandr Szirszkij, Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka a New York Postnak elmondta, hogy Oroszország mintegy 150 ezer katonát összpontosít Pokrovszk elfoglalására, a hadműveletben gépesített csoportok és tengerészgyalogos brigádok is részt vesznek. Hozzátette, hogy az ukrán erők a beépített városi területeket használják az orosz csapatok előrenyomulásának korlátozására, és orosz szabotázsegységekkel is szembeszállnak.

Folyamatosan dúlnak a harcok. Az ellenség folyamatosan gyors manővereket hajt végre – tette hozzá. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy erőik az elmúlt 24 órában három falut foglaltak el az ezer kilométeres frontvonal mentén, köztük kettőt a Zaporizzsjai régióban, Huljajpole városától északkeletre. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban azt állította, hogy erői tartják állásaikat Pokrovszk és az északra fekvő Dobropillia város környékén, ahol Kijev szerint csapatai eredményeket értek el.

Fotó: Shutterstock