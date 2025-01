Poklot ígért a Közel-Keleten Donald Trump, ha beiktatása napjáig nem szabadulnak ki a Hamász által fogva tartott túszok

Megosztás itt:

"Nem lesz jó a Hamásznak, és őszintén szólva senkinek nem lesz jó. A teljes pokol szabadul majd el. Többször nem kell elmondanom, de ez az, ami lesz" - fogalmazott. Megismételte, hogy a Hamász október 7-i támadásának soha nem lett volna szabad megtörténnie.

A sajtótájékoztatón Steve Witkoff, a leendő elnök kijelölt közel-keleti különleges megbízottja arról számolt be, hogy nagy előrelépés van a túszok szabadon engedéséről folytatott tárgyalásokon és derűlátásának adott hangot, úgy fogalmazva: "igazán reményteljes vagyok abban, hogy a beiktatásig jó dolgokat tudunk majd bejelenteni az elnök nevében". Steve Witkoff azt is elmondta, hogy visszautazik Dohába, ahol szerdán folytatódnak a tárgyalások a túszok elengedéséről szóló megállapodás részleteiről. Donald Trump az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban annak a véleményének adott hangot, hogy most a helyzet "jóval bonyolultabb", és tovább romolhat.

"Az a háború eszkalálódhat, és sokkal rosszabbá válhat, mint most" - fogalmazott a leendő elnök.

Megértését hangoztatta az orosz álláspont tekintetében, ami Ukrajna NATO-tagságának ellenzését illeti, s közölte, hogy beiktatása előtt nem fog találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Kifejtette, hogy hosszú évek óta hangoztatott álláspont volt orosz részről - már a Putyin előtti időszakból -, hogy a NATO nem vállalhat szerepet Ukrajnában.

Joe Biden elnököt hibáztatta azért, mert az Egyesült Államok változtatott álláspontján Ukrajna NATO-tagságát illetően. Egyben kritizálta Joe Biden tárgyalási módszerét Ukrajnával kapcsolatban és bírálta a távozó elnök afganisztáni és szíriai válsággal kapcsolatos lépéseit is, valamint kijelentette, hogy a "világ lángokban áll Oroszországgal, Ukrajnával és Izraellel".

Forrás: MTI

Fotó: Hír TV