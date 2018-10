Pittsburghi lövöldözés: azonosították az elkövetőt

2018. OKTÓBER 27., SZOMBAT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MEGHÍVÁSÁRA FELCSÚTRA IS ELLÁTOGATOTT SZOMBATON THOMAS BACH, A NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG ELNÖKE. A NYUGDÍJASOKAT ÉS A CSALÁDOKAT IS SEGÍTIK A 2019-BEN ÉLETBE LÉPÕ ADÓVÁLTOZÁSOK - MAGYAR IDÕK. NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZETT A HÁZELNÖK DEMETER MÁRTA ELLEN AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL FÕIGAZGATÓJÁNÁL - MAGYAR HÍRLAP, MAGYAR IDÕK. FOKOZOTT KÉSZÜLTSÉGET KELLETT ELRENDELNI A DÉLI HATÁRON A BOSNYÁK-HORVÁT HATÁRON TÖRTÉNTEK UTÁN - HANGSÚLYOZTA KÓSA LAJOS MOHÁCSON. VASÁRNAP HAJNALI 3 ÓRAKOR KEZDÕDIK A TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS, AZ ÓRÁKAT HAJNALI 2 ÓRÁRA KELL VISSZAÁLLÍTANI. AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁS A BUDAPESTI TÖMEGKÖZELEDÉS ÉS A MÁV MENETRENDJÉT IS ÉRINTI. A KORMÁNY CÉLJA AZ ÁLLAMI ÉS A MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER MINÉL EGYÉRTELMÛBB SZÉTVÁLASZTÁSA RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR. "LEHETETLEN NINCS" CÍMMEL INDÍTOTT ORSZÁGOS AKCIÓT A KORMÁNY A NEVELÕSZÜLÕI HIVATÁS NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE. A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENT MEGTESZ, HOGY A ZÖLD HÍD KFT. TERÜLETÉN, A 116 NÓGRÁD ÉS PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEN, BIZTOSÍTVA LEGYEN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. ITM: A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLÉSÉT ÉS A REZSICSÖKKENTÉST CÉLOZZA MEG A KORMÁNY, A HÁZTARTÁSINAGYGÉP-CSERE ÉS AZ ELEKTROMOS AUTÓK VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL. DUNA HOUSE: A BUDAPESTI BELVÁROSI INGATLANÁRAK ALACSONYABBAK, MINT A KÖRNYEZÕ ORSZÁGOK FÕVÁROSAIBAN. RÓZSÁS MÓNIKA LETT AZ ALFÖLDI TEJ KFT. ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA. NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA. A CSALÁDOK A SZOKOTTNÁL KORÁBBAN, LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK A NOVEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT KÖZÖLTE AZ EMMI. MÁR A HÉTVÉGÉN IS FOKOZOTT A RENDÕRI JELENLÉT A TEMETÕKBEN AZ ÜNNEPEK ELÕTT. A RENDÕRSÉG ARRA KÉRI A SÍRKERTEKHEZ AUTÓVAL LÁTOGATÓKAT, HOGY KIVILÁGÍTOTT VAGY ÕRZÖTT PARKOLÓT VÁLASSZANAK. ELÍTÉLTE "A FELSÕOKTATÁSI AUTONÓMIA ÉS AZ AKADÉMIAI SZABADSÁG ELLENI MAGYARORSZÁGI TÁMADÁSOKAT" AZ EURÓPAI EGYETEMEK SZÖVETSÉGE. TÕKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELÕ SZERINT A ROMÁN CENTENÁRIUM ÉVÉBEN IS NYOMATÉKOSÍTANI KELL, HOGY TRIANONRA AZ AUTONÓMIA A LEGJOBB VÁLASZ. CSOPORTOS NEMI ERÕSZAKOT KÖVETTEK EL SZÍRIAI MENEKÜLTEK FREIBURGBAN EGY 18 ÉVES NÉMET LÁNY ELLEN BILD. EMMANUEL MACRON FRANCIA ÁLLAMFÕ ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖKKEL TALÁLKOZOTT PRÁGÁBAN. EURÓPÁNAK MEG KELL VÉDENIE TERMÉSZETES HATÁRAIT - SZÖGEZTE LE ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK. EMMANUEL MACRON: MEGGYÕZÕDÉSEM, HOGY A SZOLIDARITÁS KÖTELEZÕ, JÓ KONCEPCIÓ, ÉS BÍZOM ABBAN, HOGY MEGHOZZA AZ EREDMÉNYEKET IS. TARTOMÁNYI TÖRVÉNYHOZÁSI VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP A NÉMETORSZÁGI HESSENBEN. TÖBB MINT SZÁZ JÁRATOT TÖRÖLTEK A CSOMAGKEZELÕK FOLYTATÓDÓ SZTRÁJKJA MIATT A BRÜSSZELI ZAVENTEM NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN. A VISSZAVONULÁS NEM LEHETÕSÉG MONDTA QUIM TORRA KATALÁN ELNÖK A KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGRÕL SZÓLÓ NYILATKOZAT ELFOGADÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁN. IZRAEL SZERINT IRÁNI TÁMOGATÁSSAL SZÍRIA RENDELTE MEG A GÁZAI ÖVEZETBÕL INDÍTOTT ÚJABB PALESZTIN RAKÉTATÁMADÁSOKAT. AZ ISZLÁM ÁLLAM TAGJAI AZ USA ÁLTAL TÁMOGATOTT ARAB-KURD KATONAI SZÖVETSÉG 41 HARCOSÁVAL VÉGEZTEK SZÍRIA KELETI RÉSZÉN OSDH. MEG KELL TISZTÍTANI SZÍRIÁT A RADIKÁLIS ERÕKTÕL MONDTA VLAGYIMIR PUTYIN A SZÍRIAI HELYZETRÕL TARTOTT TÖRÖK-OROSZ-FRANCIA-NÉMET CSÚCSTALÁLKOZÓN ISZTAMBULBAN. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK: FENNTARTHATÓ TÛZSZÜNETRE VAN SZÜKSÉG IDLÍBBEN MONDTA AZ ISZTAMBULI CSÚCSON. MOSZKVÁBAN EMLÉKFALAT AVATTAK A SZTÁLINI MEGTORLÁSOK ÁLDOZATAINAK TEMETÕJÉBEN. LÖVÖLDÖZÉS VOLT EGY PITTSBURGH-I ZSINAGÓGÁBAN, LEGKEVESEBB NÉGYEN MEGHALTAK, A TÁMADÓ FELADTA MAGÁT. JASON LANDO PITTSBURGH-I RENDÕRFÕNÖK FELSZÓLÍTOTTA A HELYI LAKOSOKAT, HOGY NE HAGYJÁK EL OTTHONAIKAT. 16 GUMICSÓNAKBÓL ÖSSZESEN 308 MIGRÁNST MENTETT MEG A MAROKKÓI HATÓSÁG A FÖLDKÖZI-TENGEREN MTI. EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT EGY BUSSZAL A NÓGRÁD MEGYEI BÁRNA KÖZELÉBEN, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 46-OS FÕÚTON TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS MEZÕTÛR KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY EMBERT SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL, A BALESET MIATT AZ ÉRINTETT VONALAKON HOSSZABB MENETIDÕVEL KELL SZÁMOLNI. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELEM: HALÁLRA GÁZOLT EGY KISTEHERAUTÓ EGY ROBOGÓST VERPELÉTEN. EGY TARTÁLYKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KISBUSZ TISZAFÜREDEN, A BALESETBEN HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.