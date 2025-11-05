Piacra dobják az ukránok a britektől kapott katonai felszereléseket – álltja a RIA Novosztyi

Megosztás itt:

Brit katonai felszerelések bukkantak fel eladásra egy ukrán hirdetési felületen. A „Ruházat” kategóriában egy nadrágból és ingből álló vízálló öltözet található 4500 hrivnyáért (35 900 forint). Az egyik hirdetés külön kiemeli, hogy a felszerelést „a brit hadsereg személyzetének ellátására használják”.

Emellett árulnak egy tűzálló kabátot 1350 hrivnyáért (10 800 forint), valamint egy katonai mellényt 1550 hrivnyáért (12 400 forint). Eladásra kínálnak továbbá egy brit katonai téli hálózsákot 1950 hrivnyáért (15 600 forint), amely akár –20 °C-ig használható. Hálózsákbetét is kapható 250 hrivnyáért (1998 forint) – írja a RIA Novosztyi.

A weboldalon kaphatók térdvédők 450 hrivnyáért (3600 forint), bőrbetétes kesztyűk párban 50 hrivnyáért (400 forint), valamint fejkendő 30 hrivnyáért (240 forint). Az eladó állítása szerint ezt a kendőt „kifejezetten közel-keleti harci műveletekre tervezték”. Hűtés céljára a nyak köré köthető, illetve „szorítóként” is használható (súlyos vérzés megállítására szolgáló eszközként – a szerk.).

Ezen felül egy másik ukrán apróhirdetési oldalon egy álcázóhálót is kínálnak, amelyet az eladó „brit hadseregbeli” és „eredeti” darabként tüntet fel. Az ára 7500 hrivnya (60 000 forint). A leírás szerint a hálót „tárgyak védelmére és álcázására használják terepen, és népszerű lőterek, nyári kertek és pavilonok díszítésére”.

Az Origo korábban arról is beszámolt, a brit védelmi miniszter Kijevben azt mondta, hogy az Egyesült Királyság és szövetségesei továbbra is támogatják Ukrajnát, és a jövőben is segítenek majd, ha békemegállapodás születik. Hangsúlyozta: készen állnak arra, hogy a megállapodás után biztonságossá tegyék Ukrajna légterét, tengeri útvonalait és területét.

