Külföld

Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval

2025. november 04., kedd 06:57 | MTI
Peru diplomácia megszakítás Mexikó

Peru hétfőn bejelentette, hogy megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval, miután a mexikói nagykövetség Limában menedékjogot adott Betssy Chavez volt perui miniszterelnöknek, akit a 2022-ben történt puccskísérletben való részvétellel vádolnak.

  • Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval

"Meglepetéssel és mély sajnálattal értesültünk arról, hogy Betssy Chavez volt miniszterelnök, aki feltehetően részt vett az exelnök Pedro Castillo által megkísérelt puccsban, menedékjogot kapott a mexikói nagykövetség perui rezidenciáján (...) A perui kormány ma úgy döntött, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Mexikóval" - jelentette be Hugo de Zela külügyminiszter egy sajtótájékoztatón.

Peru és Mexikó között a kapcsolatok romlása 2022 decemberében, Pedro Castillo leváltása után kezdődött, amikor az akkori mexikói elnök, Andrés Manuel Lopez Obrador menedéket adott a perui exelnök feleségének és gyermekeinek. Azóta a mexikói kormány nem ismeri el a perui hatóságokat, és mindkét ország visszahívta nagykövetét.

A politikai válság ellenére a két ország továbbra is fenntartotta kétoldalú kereskedelmi kapcsolatait.

Betssy Chavez 2025 márciusa óta, Pedro Castillóval együtt, bíróság előtt állt, lázadással vádolták. Az ügyészség 25 év börtönbüntetést kér rá, mert kormányfőként részt vett Pedro Castillo tervében. Betssy Chavez eddig szabadlábon volt, míg Pedro Castillo 2022 decembere óta előzetes letartóztatásban van.

2022. december 7-én Pedro Castillo televíziós üzenetben jelentette be döntését, hogy feloszlatja a parlamentet és összehívja az alkotmányozó nemzetgyűlést.

Azon a napon vádemelés indult ellene korrupció gyanújával.

A hadsereg támogatásától megfosztva végül a parlament felmentette tisztségéből az államfőt, majd a hatóságok őrizetbe vették, amikor családjával a mexikói nagykövetségre tartott Limában. Felesége és két gyermeke azóta Mexikóban él száműzetésben.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

